Hildesheimer Fußballabend mit besonderer Strahlkraft

Am Samstagabend erlebt das traditionsreiche Friedrich-Ebert-Stadion einen historischen Moment: Zum ersten Mal in seiner fast 100-jährigen Geschichte findet dort ein Pflichtspiel unter Flutlicht statt. Im Viertelfinale des Niedersachsen-Krombacher-Pokals empfängt der VfV 06 Hildesheim den Lüneburger SK Hansa. Anstoß ist um 19.30 Uhr – und vieles spricht für einen besonderen Fußballabend.

Sportlich ist das Duell ein klassischer Pokalfight. Beide Teams trennen nur drei Siege vom Einzug in den DFB-Pokal, entsprechend hoch ist der Einsatz. Der VfV 06 geht mit Rückenwind in die Partie: Nach dem jüngsten 4:2-Auswärtssieg in Wilhelmshaven rangiert das Team von Trainer Ridhar Kitar auf Rang zwei der Oberliga Niedersachsen. Auch im Pokal hatte sich die Domstadtelf mit einem Sieg gegen den Titelverteidiger SV Atlas Delmenhorst bereits eindrucksvoll zurückgemeldet.

Die Gäste aus Lüneburg, derzeit in der Liga im unteren Mittelfeld, haben mit dem Erfolg gegen den BSV Rehden jedoch ebenfalls gezeigt, dass sie an einem guten Tag gefährlich sein können. Doch Liga-Form und Pokal-Mentalität sind bekanntlich zwei Paar Schuhe.

Im Mittelpunkt steht am Samstag nicht nur der sportliche Wettbewerb, sondern auch die Einweihung der neuen Flutlichtanlage. Für rund 300.000 Euro hat der VfV 06 in eine moderne LED-Beleuchtung mit vier 25 Meter hohen Masten investiert. Die Lichtleistung beträgt jeweils 7200 Watt – technisch auf dem neuesten Stand. Möglich gemacht wurde dies durch die Unterstützung von Sponsoren, Partnern und der Stadt Hildesheim.

„Das Spiel unter Flutlicht ist ein echtes Highlight für Verein, Spieler und Fans“, betont der Verein im Vorfeld – und hofft auf eine stimmungsvolle Kulisse. Trainingsabende in dieser Woche wurden bereits im neuen Licht absolviert, um sich auf das besondere Spielgefühl einzustellen.

Malina in Topform – Fokus auf Meyer

Mit Louis Malina, derzeit mit neun Saisontreffern in absoluter Topform, verfügt der VfV 06 über eine Offensivkraft, die in der Liga derzeit kaum zu stoppen ist. Doch auch in der Defensive ist höchste Konzentration gefragt: Mit Malte Meyer reist Lüneburgs gefährlichster Angreifer an – fünf Saisontore stehen für ihn bislang zu Buche.

Der Schlüssel zum Erfolg dürfte erneut in der mannschaftlichen Geschlossenheit liegen. Die Innenverteidigung um Yannik Schulze, Tom Kinitz und Klaas Gatermann war zuletzt stabil, muss aber auch gegen Lüneburg wieder kompromisslos auftreten.

Die Tageskasse öffnet am Samstag um 18 Uhr. Eintrittskarten berechtigen zur kostenlosen Nutzung der Linienbusse von SVHI und RVHI – zwei Stunden vor und nach dem Spiel. Schiedsrichter der Partie ist Timm Otto aus Weihe bei Syke.

Nach dem bisher starken Saisonverlauf ist der Einzug ins Halbfinale für die Kitar-Elf ein realistisches Ziel – und ein Flutlichtsieg wäre der nächste große Schritt auf dem Weg zum DFB-Pokal. Die Vorfreude auf einen besonderen Fußballabend ist greifbar.