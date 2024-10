Hildesheim will Serie ausbauen – Braunschweig im Visier

Mit dem bevorstehenden Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig II am Samstag startet der VfV Hildesheim in eine Woche, die richtungsweisend für die Saison werden könnte. Die Partie an der Hamburger Straße wird um 14 Uhr auf dem Nebenplatz des Braunschweiger Stadions angepfiffen. Der VfV Hildesheim, derzeit mit 23 Punkten und auf Platz vier, hat nach zwei Siegen in Folge die Ambition, seine Mini-Serie weiter auszubauen und sich der Tabellenspitze anzunähern.