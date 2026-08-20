Hildesheim unter Druck: Stoppt der VfV den Fehlstart? Der SSV Vorsfelde empfängt am dritten Spieltag der Oberliga Niedersachsen den VfV Borussia 06 Hildesheim von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Noch ist die Saison jung, dennoch steht für den SSV Vorsfelde und den VfV Borussia 06 Hildesheim bereits ein wichtiges Spiel bevor. Der Aufsteiger aus Vorsfelde geht als Tabellenachter in die Partie, während die Hildesheimer nach zwei Niederlagen und ohne eigenen Treffer das Tabellenende zieren.

Für den SSV Vorsfelde verlief der zweite Spieltag enttäuschend. Nach dem 1:0-Erfolg zum Saisonauftakt beim FC Verden 04 musste sich der Aufsteiger beim Mitaufsteiger SV Drochtersen/Assel II mit 1:3 geschlagen geben. Durch die Niederlage fiel Vorsfelde mit drei Punkten auf den achten Tabellenplatz zurück. Vor eigenem Publikum bietet sich nun die Gelegenheit, die Bilanz wieder positiv zu gestalten. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren und den Kontakt zu den Spitzenteams wahren.