Hildesheim unter Druck: Stoppt der VfV den Fehlstart?

Noch ist die Saison jung, dennoch steht für den SSV Vorsfelde und den VfV Borussia 06 Hildesheim bereits ein wichtiges Spiel bevor. Der Aufsteiger aus Vorsfelde geht als Tabellenachter in die Partie, während die Hildesheimer nach zwei Niederlagen und ohne eigenen Treffer das Tabellenende zieren.
Für den SSV Vorsfelde verlief der zweite Spieltag enttäuschend. Nach dem 1:0-Erfolg zum Saisonauftakt beim FC Verden 04 musste sich der Aufsteiger beim Mitaufsteiger SV Drochtersen/Assel II mit 1:3 geschlagen geben. Durch die Niederlage fiel Vorsfelde mit drei Punkten auf den achten Tabellenplatz zurück.
Vor eigenem Publikum bietet sich nun die Gelegenheit, die Bilanz wieder positiv zu gestalten. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft im oberen Mittelfeld der Tabelle etablieren und den Kontakt zu den Spitzenteams wahren.
Deutlich schwieriger ist die Ausgangslage beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Die Mannschaft steht nach zwei Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen den SC Spelle-Venhaus folgte am vergangenen Wochenende ein 0:2 gegen Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn.
Damit warten die Hildesheimer nicht nur auf die ersten Punkte der Saison, sondern auch auf ihr erstes Tor. Das Torverhältnis von 0:7 verdeutlicht den schwierigen Start in die Spielzeit.
Für beide Mannschaften geht es am dritten Spieltag darum, den Blick frühzeitig nach oben richten zu können. Während Vorsfelde den zweiten Saisonsieg anstrebt, will der VfV Borussia 06 Hildesheim den Fehlstart beenden und die ersten Zähler der Saison einfahren.