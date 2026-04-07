 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Hildesheim mit 2 Lebenszeichen - Giesen mit Siegen in Verfolgerduellen

Englische Woche mit klaren Tendenzen – Favoriten setzen sich durch, Keller sendet Lebenszeichen

von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 4 haben das Tableau weiter geschärft. Während die Spitzenteams ihre Ambitionen untermauerten, zeigte sich im Tabellenkeller neue Gegenwehr. Mehrere Mannschaften bestätigten dabei ihre jüngste Form, andere hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
2
1
Abpfiff
Spieltext Türk Gücü Hi - TSV Lenne

Gestern, 15:00 Uhr
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
Abgesagt
Spieltext FC Pyrmont - SC Harsum

Gestern, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SV Einum
SV EinumSV Einum
1
0
Abpfiff
Spieltext Türk Gücü Hi - SV Einum

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
1
2
Abpfiff
Spieltext Himmelsthür - FC Pyrmont

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
4
0
Abpfiff
Spieltext TSV Giesen - VfL Borsum

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
1
1
Abpfiff
Spieltext TSV Lenne - TuS Hasede

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
0
3
Abpfiff
Spieltext SV Einum - BW Neuhof

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
1
3
Abpfiff
Spieltext SG Ambergau - TSV Giesen

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
2
1
Abpfiff

Türk Gücü Hildesheim gelang ein früher Doppelschlag, der die Partie bereits in der Anfangsphase prägte. Lenne fand erst spät besser ins Spiel und konnte nur noch verkürzen. Nach zuletzt schwierigen Wochen war der Erfolg ein wichtiger Schritt für die Gastgeber im Kampf um den Anschluss. Lenne hingegen verpasste es, an den jüngsten Aufwärtstrend anzuknüpfen.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
1
2
Abpfiff

Spitzenmannschaft Pyrmont tat sich auswärts schwer, setzte sich jedoch letztlich durch. Nach der Führung der Gäste glich Himmelsthür kurz vor der Pause aus und hielt die Partie offen. Im zweiten Durchgang entschied ein Strafstoß die Begegnung zugunsten der Gäste. Pyrmont bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze, während Himmelsthür trotz engagierter Leistung weiter Punkte liegen lässt.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
0
3
Abpfiff

Tabellenführer Neuhof erfüllte seine Pflichtaufgabe souverän. Bereits früh gingen die Gäste in Führung und kontrollierten die Partie über weite Strecken. Einum blieb offensiv zu harmlos und konnte dem Druck kaum standhalten. Nach dem jüngsten Remis zeigte Neuhof wieder die erwartete Dominanz und festigte die Tabellenführung.

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
4
0
Abpfiff

Der TSV Giesen bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen Heimsieg. Nach einer zunächst ausgeglichenen Phase brachte die Führung kurz vor der Pause die Wende, im zweiten Durchgang dominierte Giesen klar. Borsum, zuletzt stabiler, fand diesmal kaum Zugriff und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
Abgesagt

Die Partie zwischen Pyrmont und Harsum konnte nicht ausgetragen werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Beide Teams bleiben damit vorerst im Rhythmus der unregelmäßigen Spielansetzungen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
SV Einum
SV EinumSV Einum
1
0
Abpfiff

Im zweiten Spiel binnen kurzer Zeit gelang Türk Gücü ein weiterer wichtiger Erfolg. Die Partie war deutlich enger als das vorherige Duell, doch ein Treffer vor der Pause reichte aus. Einum zeigte sich defensiv verbessert, blieb offensiv jedoch erneut zu ungefährlich. Für Türk Gücü bedeuten die sechs Punkte aus zwei Spielen ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
1
1
Abpfiff

Lenne bestätigte seine kämpferische Entwicklung und rang dem favorisierten TuS Hasede ein Unentschieden ab. Nach der Führung der Gastgeber glich Hasede per Strafstoß aus, fand darüber hinaus jedoch kaum zu seiner gewohnten Durchschlagskraft. Für Lenne ist der Punktgewinn ein Achtungserfolg, während Hasede im Rennen um die oberen Plätze weiter an Konstanz vermissen lässt.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
1
3
Abpfiff

Im Duell zweier Spitzenteams setzte sich der TSV Giesen durch und untermauerte seine Ambitionen. Ambergau hielt die Partie lange offen, musste sich jedoch der Effizienz der Gäste geschlagen geben. Giesen knüpfte damit an seine starken Leistungen der vergangenen Wochen an, während Ambergau im direkten Vergleich Punkte einbüßte.