Hildesheim mit 2 Lebenszeichen - Giesen mit Siegen in Verfolgerduellen Englische Woche mit klaren Tendenzen – Favoriten setzen sich durch, Keller sendet Lebenszeichen von FD · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 4 haben das Tableau weiter geschärft. Während die Spitzenteams ihre Ambitionen untermauerten, zeigte sich im Tabellenkeller neue Gegenwehr. Mehrere Mannschaften bestätigten dabei ihre jüngste Form, andere hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Türk Gücü Hildesheim gelang ein früher Doppelschlag, der die Partie bereits in der Anfangsphase prägte. Lenne fand erst spät besser ins Spiel und konnte nur noch verkürzen. Nach zuletzt schwierigen Wochen war der Erfolg ein wichtiger Schritt für die Gastgeber im Kampf um den Anschluss. Lenne hingegen verpasste es, an den jüngsten Aufwärtstrend anzuknüpfen.

Spitzenmannschaft Pyrmont tat sich auswärts schwer, setzte sich jedoch letztlich durch. Nach der Führung der Gäste glich Himmelsthür kurz vor der Pause aus und hielt die Partie offen. Im zweiten Durchgang entschied ein Strafstoß die Begegnung zugunsten der Gäste. Pyrmont bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze, während Himmelsthür trotz engagierter Leistung weiter Punkte liegen lässt.

Tabellenführer Neuhof erfüllte seine Pflichtaufgabe souverän. Bereits früh gingen die Gäste in Führung und kontrollierten die Partie über weite Strecken. Einum blieb offensiv zu harmlos und konnte dem Druck kaum standhalten. Nach dem jüngsten Remis zeigte Neuhof wieder die erwartete Dominanz und festigte die Tabellenführung.

Der TSV Giesen bestätigte seine starke Form mit einem deutlichen Heimsieg. Nach einer zunächst ausgeglichenen Phase brachte die Führung kurz vor der Pause die Wende, im zweiten Durchgang dominierte Giesen klar. Borsum, zuletzt stabiler, fand diesmal kaum Zugriff und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

Die Partie zwischen Pyrmont und Harsum konnte nicht ausgetragen werden und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Beide Teams bleiben damit vorerst im Rhythmus der unregelmäßigen Spielansetzungen.

Im zweiten Spiel binnen kurzer Zeit gelang Türk Gücü ein weiterer wichtiger Erfolg. Die Partie war deutlich enger als das vorherige Duell, doch ein Treffer vor der Pause reichte aus. Einum zeigte sich defensiv verbessert, blieb offensiv jedoch erneut zu ungefährlich. Für Türk Gücü bedeuten die sechs Punkte aus zwei Spielen ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Lenne bestätigte seine kämpferische Entwicklung und rang dem favorisierten TuS Hasede ein Unentschieden ab. Nach der Führung der Gastgeber glich Hasede per Strafstoß aus, fand darüber hinaus jedoch kaum zu seiner gewohnten Durchschlagskraft. Für Lenne ist der Punktgewinn ein Achtungserfolg, während Hasede im Rennen um die oberen Plätze weiter an Konstanz vermissen lässt.