Hildesheim dreht Partie in Unterzahl VfV Borussia 06 gewinnt 2:1 gegen Eintracht Braunschweig II – Schulze und Biso treffen nach Rückstand von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat in der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig II durch und festigt damit ihre Position im oberen Tabellenbereich.

Früher Treffer für Braunschweig Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig II gefeiert. Vor 345 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, drehten die Partie im zweiten Durchgang jedoch innerhalb weniger Minuten. Hildesheim war mit 37 Punkten aus 21 Spielen als in die Begegnung gegangen, während Eintracht Braunschweig II mit 32 Punkten aus 25 Partien auf Rang elf lag. Entsprechend bemühten sich die Gastgeber früh um Spielkontrolle, mussten jedoch zunächst einen Rückschlag hinnehmen.

Bereits in der 11. Minute brachte Grumbach die Gäste in Führung. Braunschweig nutzte eine Gelegenheit konsequent und setzte damit ein frühes Zeichen. Hildesheim tat sich in der Folge schwer, klare Chancen herauszuspielen, blieb jedoch über weite Strecken die aktivere Mannschaft. Hildesheim antwortet trotz Unterzahl Der Ausgleich fiel erst im zweiten Durchgang. In der 65. Minute traf Schulze zum 1:1 und brachte die Gastgeber zurück in die Partie. Kurz darauf geriet Hildesheim jedoch in Unterzahl: Redemann sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte.