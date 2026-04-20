Hildesheim dreht Partie in Unterzahl

Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat in der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Trotz zwischenzeitlicher Unterzahl setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen Eintracht Braunschweig II durch und festigt damit ihre Position im oberen Tabellenbereich.
Der VfV Borussia 06 Hildesheim hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig II gefeiert. Vor 345 Zuschauern gerieten die Gastgeber zunächst in Rückstand, drehten die Partie im zweiten Durchgang jedoch innerhalb weniger Minuten.
Hildesheim war mit 37 Punkten aus 21 Spielen als in die Begegnung gegangen, während Eintracht Braunschweig II mit 32 Punkten aus 25 Partien auf Rang elf lag. Entsprechend bemühten sich die Gastgeber früh um Spielkontrolle, mussten jedoch zunächst einen Rückschlag hinnehmen.
Bereits in der 11. Minute brachte Grumbach die Gäste in Führung. Braunschweig nutzte eine Gelegenheit konsequent und setzte damit ein frühes Zeichen. Hildesheim tat sich in der Folge schwer, klare Chancen herauszuspielen, blieb jedoch über weite Strecken die aktivere Mannschaft.
Der Ausgleich fiel erst im zweiten Durchgang. In der 65. Minute traf Schulze zum 1:1 und brachte die Gastgeber zurück in die Partie. Kurz darauf geriet Hildesheim jedoch in Unterzahl: Redemann sah in der 67. Minute die Gelb-Rote Karte.
Trotz numerischer Unterlegenheit gelang Hildesheim wenig später die Wende. Biso erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 2:1 und brachte seine Mannschaft erstmals an diesem Nachmittag in Führung.
In der Schlussphase versuchte Braunschweig, den Ausgleich zu erzwingen, fand jedoch keine entscheidende Lücke mehr in der Defensive der Gastgeber. Hildesheim verteidigte die Führung bis zum Abpfiff.
Durch den Heimsieg behauptet der VfV Borussia 06 Hildesheim mit nun 40 Punkten seine Position in der Spitzengruppe der Liga. Eintracht Braunschweig II bleibt dagegen bei 32 Punkten und rangiert weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Entscheidend waren am Ende zwei Treffer innerhalb weniger Minuten – und die Effektivität der Gastgeber trotz Unterzahl.