Hildesheim dreht den Spieß um und löst erstes Achtelfinalticket Freiberg trifft doppelt beim 3:1 in Broistedt – PSV revanchiert sich für das Pokal-Aus der Vorsaison von red · Heute, 15:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Niedersachsenpokal der Frauen ist die erste Entscheidung der zweiten Runde gefallen. Der PSV Grün-Weiß Hildesheim setzte sich im Duell zweier Oberligisten mit 3:1 beim FC Pfeil Broistedt durch und steht damit als erster Verein im Achtelfinale.

Für die Hildesheimerinnen war es zugleich die erfolgreiche Revanche für das Pokalduell der vergangenen Saison. Damals waren beide Mannschaften bereits in der ersten Runde aufeinandergetroffen. Broistedt hatte sich knapp mit 3:2 durchgesetzt und war anschließend bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Diesmal hatte Hildesheim das bessere Ende für sich. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung dauerte es bis zur 37. Minute, ehe Vanessa Dorn die Gäste in Führung brachte. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Freiberg sorgt nach der Pause für die Entscheidung Nach dem Seitenwechsel erwischte der PSV einen Traumstart. Gerade einmal eine Minute war gespielt, als Tabea Freiberg zum 2:0 für Hildesheim traf (46.). Broistedt ließ sich davon allerdings zunächst nicht abschütteln. Nur sechs Minuten später brachte Gianna Beier die Gastgeberinnen mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 zurück in die Partie. Damit war für die Schlussphase wieder Spannung garantiert. Broistedt drängte auf den Ausgleich und wollte eine frühe Niederlage im Pokal verhindern. Die entscheidende Antwort hatte jedoch Hildesheim.