Die A-Junioren des VfB Hilden geben sich nicht auf. – Foto: Sascha Köppen

Hildens U19 kämpft um den ersten Sieg in der Bundesliga A-Junioren-Bundesliga: Am Samstag kommt der Bonner SC.

VfB 03 Hilden – Bonner SC (U19). Die A-Junioren des VfB 03 holten erst in der zehnten Partie der Bundesliga-West den ersten Punkt – beim Vorletzten Rot-Weiss Essen. Auch in dieser Begegnung schafften es die Hildener nicht, eine Führungs ins Ziel zu bringen. Das 1:0 (46.) durch Calvin Mockschan glichen die Gastgeber in der Schlussphase (81.) durch Etienne-Noel Reck noch aus.

Am Samstag (13 Uhr, Bandsbusch) erwartet die Mannschaft von Philipp Schütz den Drittletzten Bonner SC. Ein Kontrahent auf Augenhöhe, und wenn die VfB 03-Talente ihre Minimalchance auf den Klassenerhalt wahren wollen, benötigen sie einen Sieg – es wäre der erste Erfolg überhaupt in der Bundesliga-Geschichte des Vereins. Die Hoffnung geben die A-Junioren jedenfalls nicht auf, deshalb wollen sie unbedingt mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause gehen. Die Wahrheit ist aber auch: Sollte es die zehnte Niederlage geben, könnte bereits an diesem Wochenende der Abstieg feststehen – wenn Viktoria Köln bei Bayer 04 Leverkusen gewinnt.