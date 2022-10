Hildens Reserve bejubelt Jokertore gegen 1. FC Mönchengladbach Bei den Landesliga-Fußballern treffen vier Einwechselspieler beim am Ende deutlichen 5:0-Erfolg über den Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach.

VfB 03 Hilden II – 1. FC Mönchengladbach 5:0 (1:0). Vier „Jokertore“ – das gibt’s auch nicht alle Tage. So geschehen am Sonntag im Landesliga-Fußballspiel der jetzt auf Rang zwei vorgerückten Hildener gegen den als Vorletzter angereisten Oberliga-Absteiger. Gladbach begann sehr engagiert, störte die VfB-03-Reserve früh im Spielaufbau und tauchte so einige Male gefährlich im gegnerischen Strafraum auf.