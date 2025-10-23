 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Pascal Weber (l.) hier im Gespräch mit Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing.
Pascal Weber (l.) hier im Gespräch mit Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing. – Foto: Arno Wirths

Hildens Pascal Weber trifft auf Ex-Klub KFC Uerdingen

Nach der bitteren Niederlage in Büderich wollen die Hildener Oberliga-Fußballer nun gegen den KFC ihre Erfolgsgeschichte weiter schreiben – und das auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße.rn

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfB Hilden
Pascal Weber
Pascal Weber

Die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden erleben in diesen Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Wieder einmal. Nach dem klaren Heimsieg gegen den SV Biemenhorst und dem Pokaltriumph beim gleichklassigen Lokalrivalen Ratingen 04/19 verpassten die Hildener einen erfolgreichen Abschluss ihrer englischen Woche. Die Niederlage beim FC Büderich traf ins Mark und riss das Team von Tim Schneider jäh von Wolke sieben herunter.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
Pascal Weber wollte die Niederlage weniger an umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns festmachen, sondern stellte nüchtern fest: „Viele Vorzeichen standen schlecht. Die Hälfte der Mannschaft war und ist erkältet. Seit Freitag waren etliche Spieler krank. Wir haben versucht, uns zusammenzureißen. Viele sind angeschlagen in die Partie gegangen. Max wollte es auch noch schaffen, aber es hat nicht geklappt.“ Während Maximilian Wagener sich kurzfristig abmeldete und die Fahrt nach Büderich gar nicht erst antrat, lief Weber am Sonntag auf, bekannte aber im Rückblick: „Uns haben in den Zweikämpfen die entscheidenden Hundertstelsekunden gefehlt. wir waren oft einen Schritt zu spät. Es war sehr unglücklich, dass wir verloren haben, aber Büderich war schnörkellos in den Aktionen und sehr effektiv – dann ist es eben so.“

Aufrufe: 023.10.2025, 23:00 Uhr
RP / Birgit SickerAutor