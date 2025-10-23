Hildens Pascal Weber trifft auf Ex-Klub KFC Uerdingen

Mit Blick auf die enge Tabellenlage unterstreicht Pascal Weber vor dem „Oberliga-Kracher“ gegen Uerdingen die sportliche Bedeutung der Partie. „Gerade nach der Niederlage in Büderich ist es für uns Pflicht, wieder in die Spur zu kommen. Das trübt etwas die Vorfreude. Man muss die Aufgabe noch ernster nehmen, weil wir etwas gutzumachen haben“, sagt er und führt aus: „Leider hatten wir nicht die perfekte, aber eine gute Woche. Wir sind voll im Soll, brauchen nicht nervös zu werden. Wir hatten eine gute Phase und das in Büderich war ein Ausrutscher. Gegen den KFC werden wir uns gut vorbereiten und wieder alles geben, um zu gewinnen. In dieser Liga ist jeder schlagbar. Der KFC hat eine sehr gute Truppe. Individuell sind sie auf jeden Fall sehr gut, ob sich die Mannschaft aber schon gefunden hat, kann ich nicht sagen.“ Und dann nennt der VfB 03-Stürmer den Hildener Weg zum Erfolg: „Wir müssen mehr zeigen in der mannschaftlichen Geschlossenheit und wieder die Zweikämpfe gewinnen. Das ist uns gegen Ratingen und Biemenhorst unheimlich gut gelungen. Wir müssen Präsenz auf dem Platz zeigen, um den Gegner zu Fehlern zu zwingen.“ Der „Dienstälteste“ im VfB 03-Team liefert damit eine klare Aufgabenbeschreibung.