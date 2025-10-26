Hildener Offensiv-Feuerwerk reicht nicht zum Sieg über den KFC

In der Folge blieben die Hildener im Vorwärtsgang. „Das Tempo auf unserer Seite war schon hoch, weil wir Uerdingen immer wieder angelaufen sind“, stellte Tim Schneider fest. Der Trainer lobte dabei vor allem Leon Prokshi: „Leon war wieder sehr auffällig. Als Innenverteidiger hatte er einige gute Offensivaktionen, in einigen Situationen fehlte ihm dann noch die Cleverness.“ So grätschte im letzten Moment ein Verteidiger in einen Querpass auf Pascal Weber (24.). Feese kam in guter Position zum Abschluss, setzte den Ball aber am linken Pfosten vorbei (26.). Kurz vor der Pause folgte die vielleicht spektakulärste Chance der Gastgeber. Cissé erkämpfte dem Ball am gegnerischen Sechszehner, der ebenfalls nachsetzende Len Heinson erzwang eine Ecke. Die zirkelte Nick Sangl auf Fabian zur Linden, der Kopfball des VfB-Kapitäns ging an den Kopf eines Verteidigers – von da sprang die Kugel an den rechten Innenpfosten und dann in die Arme von Torwart Holzum (43.). Für den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit sorgte Pascal Weber, der aus der Drehung heraus nur knapp den Uerdinger Kasten verfehlte (45+1).

Nach dem Wiederanpfiff verflachte die Begegnung aus Hildener Sicht. Die beste Möglichkeit verzeichnete Etienne Feese nach einer Heinson-Flanke, doch seinen zu mittig angesetzten Kopfball hielt Holzum fast mühelos. Und dann setzten die Uerdinger durch Lipinski den entscheidenden Treffer per Elfmeter (80.). Für Tim Schneider war es weniger eine Frage spielerischer Überlegenheit der Gäste, vielmehr konstatierte er: „Wir hatten einfach nicht mehr so eine gute Halbzeit wie die erste. Das war vielleicht auch dem Kräfteverschleiß geschuldet. Unser Angriff ist müde geworden und hat nicht mehr den richtigen Druck auf den Ball bekommen. Der Elfmeter entsteht aus einem schlechten Abstoß von uns – da müssen wir flexibler werden.“