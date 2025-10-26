Hildener Offensiv-Feuerwerk reicht nicht zum Sieg über den KFC

VfB 03 Hilden – KFC Uerdingen 1:0 (0:0). Das Top-Duell in der Oberliga Niederrhein hatte wohl mehr Zuschauer verdient als jene 280 zahlenden, von denen Daniel Wittke, 2. Vorsitzender des VfB 03, später in der Pressekonferenz berichtete. Vor allem die Hildener Fußballer wussten auf eigener Anlage zu überzeugen, während die Uerdinger über weite Strecken die rechte Durchschlagskraft vermissen ließen. Dass es am Ende zu einem knappen Sieg reichte, verdankte der KFC einem Elfmeter, den der eingewechselte Adam Tolba im Zweikampf gegen Fabian zur Linden geschickt heraus holte. Alexander Lipinski ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte souverän zur 1:0-Führung (80.).
Dieser eine Treffer reichte den Krefeldern im Meisterschaftsrennen zum vierten Sieg in Folge und dem Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Den kann der VfB Homberg am Sonntag in der Partie bei der DJK Adler Union Frintrop allerdings wieder zurückerobern. Doch daran verschwendete Julian Stöhr erst einmal keinen Gedanken. Der KFC-Coach freute sich einfach über die drei Punkte, denn danach sah es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht aus. Der Begegnung bescheinigte Stöhr die Qualität des Wetters. „Das war kein gutes Oberliga-Spiel und wir hatten Glück, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gehen. Zehn, zwölf Minuten waren wir griffig im Spiel, dann haben wir aufgehört zu verteidigen. Der VfB musste in Führung gehen“, analysierte er das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz. Zumindest optisch bekamen die Uerdinger nach dem Wiederanpfiff ein Übergewicht – und dann eben den entscheidenden Elfmeter.
Für Tim Schneider war es eher ein „gebrauchter Tag“. Der Chefcoach des VfB 03 stellte fest: „Es ist schade, dass wir den vielen ehrenamtlichen Helfern keine drei Punkte schenken konnten.“ Und dann brach es aus ihm heraus: „Ich habe noch nie eine so unverdiente Niederlage gesehen wie heute.“ Seine Erkenntnis: „Mit dem Spiel bin ich zufrieden, nur nicht mit dem Ergebnis.“
Bei strömendem Regen hielt sich der Zuspruch der VfB 03-Fans an diesem Tag doch arg in Grenzen. Allerdings machten sich auch nur rund 200 KFC-Anhänger auf den Weg nach Hilden – zu einem „Hochsicherheitsspiel“, wie Daniel Wittke später anmerkte. Weil die Emotionen angesichts der kalten Temperaturen gar nicht erst hochkochten, bekamen die vielen Ordner und die Polizei nicht wirklich etwas zu tun. Auf dem Kunstrasen dagegen war richtig viel Tempo drin. Vor allem die Platzherren entfachten offensiv ein Feuerwerk, wussten ihre Chancen aber nicht zu nutzen. Die erste gute Möglichkeit eröffnete sich Mohamed Cissé nach einer Kombination über Nick Sangl und Etienne Feese, doch KFC-Keeper Jonas Holzum packte energisch zu (6.). Auf der anderen Seite setzte dann ein Uerdinger den Ball über die Latte (8.). Schon früh kassierte Len Heinson die erste gelbe Karte in dieser Partie, als er in Höhe der Trainerbänke zu energisch gegen Alexander Lipinski einstieg (11.). Zwei Minuten später musste Uerdingens Schlussmann Holzum erneut aus seinem Kasten eilen, um einen gefährlichen Pass von Heinson ins Zentrum zu entschärfen. KFC-Kapitän Ole Päffgen stand kurz danach einem erfolgreichen Abschluss von Cissé im Weg (18.). Keine 60 Sekunden später dribbelte sich der VfB-Angreifer erneut in eine gute Position, jagte den Ball aber über den linken Winkel (19.). Und dann blockte die Gäste-Abwehr einen weiteren Cissé-Versuch von der Strafraumgrenze.
In der Folge blieben die Hildener im Vorwärtsgang. „Das Tempo auf unserer Seite war schon hoch, weil wir Uerdingen immer wieder angelaufen sind“, stellte Tim Schneider fest. Der Trainer lobte dabei vor allem Leon Prokshi: „Leon war wieder sehr auffällig. Als Innenverteidiger hatte er einige gute Offensivaktionen, in einigen Situationen fehlte ihm dann noch die Cleverness.“ So grätschte im letzten Moment ein Verteidiger in einen Querpass auf Pascal Weber (24.). Feese kam in guter Position zum Abschluss, setzte den Ball aber am linken Pfosten vorbei (26.). Kurz vor der Pause folgte die vielleicht spektakulärste Chance der Gastgeber. Cissé erkämpfte dem Ball am gegnerischen Sechszehner, der ebenfalls nachsetzende Len Heinson erzwang eine Ecke. Die zirkelte Nick Sangl auf Fabian zur Linden, der Kopfball des VfB-Kapitäns ging an den Kopf eines Verteidigers – von da sprang die Kugel an den rechten Innenpfosten und dann in die Arme von Torwart Holzum (43.). Für den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit sorgte Pascal Weber, der aus der Drehung heraus nur knapp den Uerdinger Kasten verfehlte (45+1).
Nach dem Wiederanpfiff verflachte die Begegnung aus Hildener Sicht. Die beste Möglichkeit verzeichnete Etienne Feese nach einer Heinson-Flanke, doch seinen zu mittig angesetzten Kopfball hielt Holzum fast mühelos. Und dann setzten die Uerdinger durch Lipinski den entscheidenden Treffer per Elfmeter (80.). Für Tim Schneider war es weniger eine Frage spielerischer Überlegenheit der Gäste, vielmehr konstatierte er: „Wir hatten einfach nicht mehr so eine gute Halbzeit wie die erste. Das war vielleicht auch dem Kräfteverschleiß geschuldet. Unser Angriff ist müde geworden und hat nicht mehr den richtigen Druck auf den Ball bekommen. Der Elfmeter entsteht aus einem schlechten Abstoß von uns – da müssen wir flexibler werden.“