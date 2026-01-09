Hildener Hallenmasters: Budenzauber oder lästige Pflicht?

Halil Bulut, Vorsitzender des FC Türkspor, hebt ebenfalls die positiven Aspekte der Veranstaltung hervor. „Das Masters ist die beste Gelegenheit, alle Hildener Vereine an einem Standort zu haben. Das ist Motivation, daran teilzunehmen. Da der VfB diesmal nicht mitmacht, erhoffe ich mir, dass wir über die Gruppenphase hinauskommen. Falls wir das schaffen, peilen wir den Turniersieg an.“

Auch Stefan Monreal, Abteilungsleiter des SV Ost, unterstreicht: „In Hilden ist das ein besonderes Turnier, deshalb steht es im Stellenwert ganz weit oben. Wir sind gerade im Umbruch und würden uns freuen, wenn wir unter die ersten vier kommen. Es wäre schön, mal etwas Positives mitzunehmen.“

