Das Hildener Hallenmasters stößt auf nicht besonders viel Beliebtheit. – Foto: Markus Becker
Hildener Hallenmasters: Budenzauber oder lästige Pflicht?
Ungewöhnliche Umstände begleiten das Hildener Futsal-Masters 2026. Den Auftakt macht der Wegfall der traditionellen Auslosung im Alten Ratsaal des Bügerhauses. Doch das bleibt nicht das einzige Novum.
Die Hildener Stadtmeisterschaft steigt in wenigen Tagen. 20 Jahre lang ging sie als reines Hallenfußball-Spektakel über die Bühne, jetzt bereits in der siebten Auflage als Futsal-Variante. Und doch präsentiert sich der Titelkampf in diesem Jahr etwas anders. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.