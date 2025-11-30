Hilden wieder voll dabei, Topspiel in Solingen, Remscheid gefordert

Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell.
Am Freitagabend gab es drei klassische Big Points für den VfB Hilden II. Nach einem 3:1-Erfolg gegen den SSV Bergisch Born - einem Konkurrenten im Abstiegskampf - sieht das Tabellenbild schon nicht mehr allzu verheerend aus. Der vorzeitige Rückzug des TVD Velbert spielte den Hildenern dahingehend auch wesentlich in die Karten. Ebenfalls am Freitag kämpfte sich TuRU Düsseldorf nach frühem Zwei-Tore-Rückstand gegen Victoria Mennrath wieder zurück in die Partie.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Es begann eigentlich komplett nach Gusto der Mennrather. Lebensversicherung Paul Szymanski brachte die Victoria mit einem Doppelschlag (7., 15.) schon innerhalb der ersten Viertelstunde auf die Siegerstraße. Doch die TuRU gab sich nicht auf, verkürzte noch innerhalb der ersten 45 Minuten durch Amin Saouti (34.) und legte in der Schlussphase per Strafstoß von Sahin Ayas noch einmal nach (82.). Somit gehen die beiden Tabellennachbarn im oberen Drittel zunächst auf der Stelle.
TuRU Düsseldorf – Victoria Mennrath 2:2
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Joshua Sumbunu, Liridon Salihu, Mykyta Kildiiarov, Amin Saouti (68. Melva Luzalunga), Emirhan Bülbül (83. Baron Osaruwense Asemota), Frederik Brünen (52. Gian Luca Iseni), Macaulay Onyedikachi Nwulu (89. Yuki Hirai), Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Diyar Turan (83. Sohail Benslaiman Benktip) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Philipp Preckel, Noah Kubawitz, Nasser El Aboussi (66. Vasiko Gogolidze), Wadim Kuliew, Erjon Duriqi, Oliver Krüppel (70. Moussa Coulibaly), Paul Szymanski (83. Alex Alexandrov), Paul Trützschler (83. Lukas Heller), Johannes Minkiti (89. Marko Mitrasinovic) - Trainer: Marc Trostel
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 84
Tore: 0:1 Paul Szymanski (7.), 0:2 Paul Szymanski (15.), 1:2 Amin Saouti (34.), 2:2 Sahin Ayas (82. Foulelfmeter)
Zwar ging der SSV früh durch Francesco di Donato in Führung (11.). Die Hildener drehten jedoch noch innerhalb der ersten Hälfte durch Amine Feldaoui (18.) und Emmanuel Yeboah (40.) die Partie. In der Schlussphase machte Marvin Theis mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack zu, wodurch die Hildener der direkten Konkurrenz nach langer Zeit wieder auf die Pelle rücken.
VfB 03 Hilden II – SSV Bergisch Born 3:1
VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Josip Bilac, Yavuz Erdogan (67. Tymoteusz Konrad Szymanski), Leon Prokshi, Armend Likaj (88. Leander Boden), Amine Feldaoui (67. Shuto Utsugi), Luke Kawabe, Marvin Michell Theis (87. Oleksii Karas), Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah (90. Kadir Vatanel) - Trainer: Koray Sakacali
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui, Furkan Kücüktireli, Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen, Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas, Francesco Leonardo Di Donato, Marvin Pak - Trainer: Tim Janowski
Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld)
Tore: 0:1 Francesco Leonardo Di Donato (11.), 1:1 Amine Feldaoui (18.), 2:1 Emmanuel Yeboah (40.), 3:1 Marvin Michell Theis (86.)
16. Spieltag
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal