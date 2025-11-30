– Foto: Andreas Bornewasser

Hilden wieder voll dabei, Topspiel in Solingen, Remscheid gefordert Landesliga, Gruppe 1: Der VfB Hilden II rückt dem weiteren Feld auf die Pelle. Der FC Remscheid kann ebenfalls für einen Befreiungsschlag sorgen. Oben liegt unter anderem wieder der Fokus aus den Klubs aus der Klingenstadt mit der 1. Spvg Solingen-Wald 03 und dem DV Solingen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 14 weitere

Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell. Am Freitagabend gab es drei klassische Big Points für den VfB Hilden II. Nach einem 3:1-Erfolg gegen den SSV Bergisch Born - einem Konkurrenten im Abstiegskampf - sieht das Tabellenbild schon nicht mehr allzu verheerend aus. Der vorzeitige Rückzug des TVD Velbert spielte den Hildenern dahingehend auch wesentlich in die Karten. Ebenfalls am Freitag kämpfte sich TuRU Düsseldorf nach frühem Zwei-Tore-Rückstand gegen Victoria Mennrath wieder zurück in die Partie.

