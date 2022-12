Hilden: Vorfreude aufs Futsal-Hallenmasters ist groß Nach der Weihnachtspause wächst die Lust auf die Hildener Stadtmeisterschaft. Favorit ist die Oberliga-Mannschaft des VfB 03.

Dabei gab es diesmal eine Premiere, denn Veranstalter ist erstmals die neu geschaffene und für den Sport verantwortliche Hildener Beteiligungsgesellschaft mbH. Geschäftsführer Hans-Ullrich Schneider, der auch die Geschicke der Hildener Stadtwerke lenkt, betrat bei der traditionellen öffentlichen Auslosung Neuland. Zwar ist er dem Sport in Hilden schon lange verbunden, steht aber nun in ganz anderer Verantwortung. In seiner Begrüßung stellte er kurz und bündig fest: „Es ist eine tolle Sache, dass wir so ein Turnier unterstützen dürfen. Schön, dass es nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet.“ Ausrichter ist diesmal der AC Italia Hilden, dem Schneider für sein Engagement dankte: „Die Vereine müssen diese Veranstaltung tragen.“ Und dann unterstrich er noch einmal: „Ich freue mich einfach, dass wir das Turnier unterstützen dürfen.“

Nach diesen einleitenden Worten schritt Bellinghausen dann unter der Regie von Davide Scali zur Tat. Scali, im AC Italia als Schatzmeister tätig, vertrat den kurzfristig verhinderten Vorsitzenden Mario Tassone. Scali stellte kurz den 1980 in Hilden von italienischen Gastarbeitern gegründeten Klub vor. „Ich bin seit zehn Jahren im Verein – mein Vater war eines der Gründungsmitglieder“, berichtete der 25-Jährige stolz.

Kämpften im Januar 2020 noch zwölf Mannschaften um den Titel des Stadtmeisters, schrumpfte das Feld jetzt auf neun Teams, die in drei Gruppen im Modus „jeder gegen jeden“ um den Einzug in die Zwischenrunde spielen. Die beiden Gruppen-Ersten kommen jeweils in die nächste Runde, in der sich dann sechs Mannschaften in zwei Gruppen für das Halbfinale qualifizieren wollen. „Wir erhoffen uns durch den Modus mehr Attraktivität und wollen mehr Spannung reinbringen. Jeder kann sich gegen jeden beweisen“, erläuterterte Scali. Dabei waren die drei Mannschaften des VfB 03 Hilden bei der Auslosung gesetzt, kamen jeweils in eine Gruppe. Auch weil das Oberliga-Team des VfB 03 als Titelverteidiger ins Rennen geht und die Landesliga-Reserve die zweithöchste Mannschaft in der Stadt ist. Der SV Ost sicherte sich übrigens bei der letzten Auflage die Vizemeisterschaft.