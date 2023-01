Beim AC Italia steht ein ereignisreiches Wochenende an. – Foto: Gerhard Hoffmann

Hilden: Vorfreude auf das Futsal-Masters ist groß Diesmal richtet der AC Italia die Hildener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft aus. Der rührige Klub zieht als Gastgeber alle Register.

Im Sommer 2022 war das Glück des AC Italia vollkommen – fast. Denn die Hildener schafften mit einer tollen Rückrunde in der Aufstiegsgruppe 2 der Kreisliga C den ersehnten Aufstieg in die Kreisliga B. Dabei spielte der neu verpflichtete Trainer Frank Penz eine wichtige Rolle. Zweifellos ein Glücksgriff der AC-Verantwortlichen. Penz bekam als Assistenten Italia-Urgestein Giovanni Parisi an die Seite gestellt. Nach einem holprigen Auftakt kam die Mannschaft immer besser in Schwung und qualifizierte sich als Tabellenzweiter in der Gruppe 3 für die Aufstiegsrunde. Hier lieferten sich die AC-Fußballer Anfang Mai noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Oberbilker Reserve – nach 13 Partien hatten die Kontrahenten jeweils 29 Punkte auf dem Konto. In der Folge setzte sich Italia jedoch eindrucksvoll ab, während dem Verfolger die Luft ausging. Mit dem 5:3-Heimsieg über Oberbilk machten die Hildener den Aufstieg am 29. Mai vorzeitig perfekt und beendeten die Runde am 19. Juni mit einem beeindruckenden 14:2-Erfolg über Schlusslicht TuS Gerresheim IV.

Vor dem Auftakt der aktuellen Spielzeit waren die Hoffnungen der AC-Verantwortlichen groß, in der Kreisliga B an die starke Leistung der Vorsaison anknüpfen zu können. „Wir hatten aber einige herbe Rückschläge“, berichtet Vorsitzender Mario Tassone. So zog sich Torjäger Jannis Remhof einen Kreuzbandriss zu. Und dann erwischte es auch noch Defensivmann Philipp Geißler –der Innenverteidiger erlitt einen Mittelfußbruch. „Zwei ganz wichtige Stammspieler sind uns damit ausgefallen“, berichtet Tassone, blickt aber nun optimistisch auf die Rückrunde: „Wir wollen unsere Wunden lecken, die Mannschaft stabilisieren und schon auf die neue Saison vorbereiten.“ Dann will der AC Italia möglichst an der Tabellenspitze mitmischen. Parallel zur sportlichen Weiterentwicklung der Mannschaft arbeiten die Verantwortlichen des vor 42 Jahren gegründeten Klubs daran, für die Fußballer eine leistungsfördernde Infrastruktur auf der Anlage an der Schützenstraße zu schaffen. Die immer noch sehr eingeschränkten Möglichkeiten sind ein Wermutstropfen in der Aufstiegseuphorie. Auch deshalb will der Verein nun als Ausrichter die Bühne des Hildener Futsal-Hallenmasters nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen.