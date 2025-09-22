Hilden verliert in Jüchen trotz Last-Minute-Tor

VfL Jüchen-Garzweiler – VfB 03 Hilden 3:2 (1:0). Mit einer schwierigen Aufgabe hatte Tim Schneider im Vorfeld sogar gerechnet. Dabei hatte der Chefcoach des VfB 03 aber vor allem den Gegner im Blick, denn der Oberliga-Neuling flößte durchaus Respekt ein. „Das ist keine normale Aufstiegstruppe“, verwies der Hildener Trainer auf die sportliche Qualität des Gastgebers, der sich unlängst die Dienste eines weiteren höherklassigen Akteurs sicherte und offenbar über finanzielle Möglichkeiten verfügt, die dem VfB 03 vollkommen fremd sind. So jedenfalls Schneiders Eindruck.

Doch all das spielte an diesem Sonntag auf dem Feld keine Rolle. Als wesentlichen Störenfried der Gäste-Bemühungen machte Schneider vielmehr das Schiedsrichtergespann aus. „So richtig mitspielen durften wir gar nicht, dazu hat auch der Schiri seinen Teil beigetragen“, monierte er etliche Entscheidungen des Unparteiischen. „Fast alles wurde gegen uns gepfiffen“, erklärte Schneider und stellte fest: „Normalerweise sage ich ja nichts dazu, aber diesmal lag das Gespann einige Male komplett daneben.“ So sah der Trainer kurz vor der Pause ein Foul an Pascal Weber im Strafraum, der Schiedsrichter hingegen eine Schwalbe des Hildener Angreifers. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Jüchener längst mit 1:0 vorne.

Als die Abwehr des VfB 03 einen Angriff der Platzherren nicht konsequent klären konnte, nutzte Glayne Wago eine Flanke von der linken Seite durch Justin Paul Francis zur Jüchener Führung (19.). Zehn Minuten später verzeichneten auch die Hildener ihre erste gute Strafraumszene, als eine präzise Flanke von der rechten Außenbahn ihren Abnehmer in Nick Sangl fand, doch dessen Kopfball über den Kasten strich (29.). Kurz danach die nächste gefährliche Hereingabe, aber die VfL-Abwehr klärte zur Ecke (30.).

In der Pause sammelten sich die Hildener noch einmal neu. Eine taktische Maßnahme: Tim Schneider stellte zunächst auf eine Dreier-Kette um. „Wir wollten den Gegner vor eine neue Aufgabe stellen“, sagte er später. Dazu gehörte auch, in der Schlussphase wieder zur Vierer-Formation zurückzukehren. „Dadurch sind wir dann noch einmal gefährlich geworden“, erzählte er. Zunächst aber setzten die Platzherren die wesentlichen Akzente. Kurz nach dem Wiederanpfiff verfehlte ein Jüchener Kopfball nach einer Ecke nur knapp das Hildener Gehäuse (53.). Und dann folgte der nächste Rückschlag für den VfB 03, als Nils Friebe nach Vorarbeit von Yuta Onoue auf 2:0 erhöhte (64.).

Drei Platzverweise

Gleichwohl bewiesen die Fußballer des VfB 03 Moral und kämpften sich noch einmal heran. Mohamed Cissé stürmte über den Flügel nach vorne und gab das Leder in die Mitte. Dort lauerte Nils Gatzke, der entschlossen auf 1:2 (75.) verkürzte. Ein Treffer, der das Schneider-Team beflügelte. Plötzlich waren die Gäste wieder drin in der Begegnung, und auf der anderen Seite bekamen auf einmal die Jüchener arge Probleme. Schiedsrichter Dustin Sperling erkannte wohl eine Tätlichkeit von Nils Friebe und zückte drei Minuten vor dem regulären Ende der Partie die rote Karte. Doch damit nicht genug: Dragan Kalkan, der erst in der 78. Minute aufs Feld kam, kassierte in kurzer Zeit zwei Verwarnungen und bekam deshalb in der 90. Minute die gelb-rote Karte. Und dann sah auch noch Benjamin Schütz „Rot“, er soll nach Aussage von Tim Schneider einen Hildener Spieler beleidigt haben.

In der Schlussphase ging es also drunter und drüber. Zum Spannungsfaktor trug dann auch noch ein Elfmeter bei. Als ein Verteidiger Len Heinson im Strafraum nur mit einem Foul zu bremsen vermochte, trat Nick Sangl an den Punkt und verkürzte auf 2:3 – es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit.