Hilden und Velbert teilen Punkte, KFC Uerdingen neuer Spitzenreiter 15. Oberliga-Spieltag am Niederrhein: Kantersieg für Ratingen 04/19, Punktgewinn für 1. FC Kleve. Überraschungssieg für Cronenberger SC.

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein standen bereits drei Spiele am Samstagnachmittag auf dem Programm. Auf dem Platz standen da etwa bereits der KFC Uerdingen bei TuRU Düsseldorf und Schwarz-Weiß Essen gegen den TSV Meerbusch. Die Top-Partie des Spieltags war dann zweifelsfrei am Sonntag die Begegnung zwischen dem Dritten VfB 03 Hilden und dem Spitzenreiter SSVg Velbert - an deren Ende der KFC dank einer Punkteteilung an der Tabellenspitze steht.

Drei Tage vor dem Niederrheinpokal-Spiel gegen Stadtrivale Rot-Weiss Essen ist die Generalprobe geglückt. Der ETB Schwarz-Weiß Essen siegte gegen den TSV Meerbusch mit 3:2. Noel Futkeu verwandelte dabei zwei Elfmeter. Mit nun 29 Zählern kletterte Schwarz-Weiß mindestens bis Sonntag auf den dritten Tabellenplatz in der Oberliga und hält auf jeden Fall den Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Düsseldorfer und die Essener haben letztlich die Punkte geteilt, wobei das Remis den Gästen letztlich mehr helfen dürfte als dem Aufsteiger. Nach torloser erster Hälfte gingen die Schonnebecker durch Thorben Kern in Führung, ehe die MSV-Kicker das Resultat durch Oben Robert Molango und Ahmet Gülmez innerhalb von zwei Minuten komplett drehten. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte dann Matthias Bloch für den Punktgewinn der Essener, verschoss aber kurz vor dem Ende noch einen Strafstoß und vergab so den Sieg.

Die Cronenberger haben gegen den bislang starken Aufsteiger einen wichtigen und auch durchaus überraschenden Sieg gelandet. Nach einer torlosen ersten Hälfte, die für die Gastgeber besser begann, in die sich der SV Sonsbeck aber immer besser hineinspielte, sorgte Mohammed El Gourari in der 53. Minute für das goldene Tor, mit einem verwandelten Strafstoß. Eine Minute zuvor hatte er bei einem Konter bereits den Querbalken getroffen. In der Folge legten die Gäste sukzessive zu, von Cronenberg war offensiv nur noch wenig zu sehen. Mit leidenschaftlichem Kampf brachten die Wuppertaler den Sieg über die Zeit.

Germania Ratingen 04/19 – FSV Duisburg 6:1 Germania Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Mike Koenders, Phil Spillmann, Erkan Ari, Ali Can Ilbay (84. Darko Tomic), Simon Busch (83. Luca Marcello Paura), Tom Hirsch, Leonard Bajraktari (62. Tim Potzler), Moses Lamidi, Yassin Merzagua (80. Samed Yesil), Ali Hassan Hammoud (76. Melvin Ridder) - Trainer: Martin Hasenpflug FSV Duisburg: Ismael Francios Boes, Blerton Muharremi, Emre Bayrak, Emre Sahin (86. Joshua Telesphore Kapenda), Alihan Özcan (47. Alpha Fahd Afoda), Can Serdar, Mehmet Zeki Tunc, Ryo Matsutaka, Toni Markovic, Rinar Valyeyev, Vedad Music (46. Furkan Cakmak) Schiedsrichter: Sven Heinrichs (Mönchengladbach) - Zuschauer: 170 Tore: 1:0 Yassin Merzagua (3.), 2:0 Yassin Merzagua (5.), 3:0 Moses Lamidi (30.), 4:0 Simon Busch (41.), 5:0 Ali Hassan Hammoud (59.), 5:1 Phil Spillmann (69. Eigentor), 6:1 Samed Yesil (81.).

Der 1. FC Kleve hat zwar auch gegen St. Tönis "nur" einen Punkt geholt, da aber zweimal ein Rückstand aufgeholt würde, muss Umut Akpinar das letztlich eher als Erfolg werten. Brian Dollen und Mario Knops hatten die Gäste jeweils in Führung gebracht, Nedzad Dragovic per Elfmeter und Tim Haal für den jeweiligen Ausgleich gesorgt.

Im Topspiel des Dritten gegen den Ersten sah es lange nach einem Remis aus, das wurde es letztlich auch, dennoch war die Schlussphase noch einmal turbulent. Die Velberter Gäste führten durch Patrick Schikowski ab der 28. Minute mit 1:0, Hilden glich sechs Minuten nach der Pause durch Talha Demir aus. Dabei blieb es dann bis fünf Minuten vor Schluss. Zunächst verschossen die Velberter einen Strafstoß, fast im Gegenzug gelang Salim El Fahmi das 2:1 für Hilden. Doch der Jubel währte nicht so lange, wie Trainer Tim Schneider und seine Spieler das gehofft hatten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte Yasin-Cemal Kaya für den 2:2 Endstand und dafür, dass weiter drei Zähler zwischen den Mannschaften liegen. Die Tabellenführung haben die Velberter jedoch an den KFC Uerdingen abgegeben.

VfB 03 Hilden – SSVg Velbert 2:2

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Robin Müller, Len Heinson, Nick Sangl, Nils Arne Gatzke, Talha Demir, Isaac Kang, Luca Jacob Klement Majetic, Fabian zur Linden, Pascal Weber, Gian-Luca Bühring (46. Patrick Percoco) - Trainer: Tim Schneider

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Robin Urban, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler, Max Machtemes, Manuel Schiebener (68. Timo Mehlich), Robin Hilger, Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel, Patrick Schikowski (75. Calvin Minewitsch) - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Patrick Schikowski (28.), 1:1 Talha Demir (51. Foulelfmeter), 2:1 Salim El Fahmi (87.), 2:2 Yasin-Cemal Kaya (90.+2).

_______________

Das ist der nächste Spieltag

Fr., 28.10.22 19:30 Uhr SSVg Velbert - TuRU Düsseldorf

So., 30.10.22 15:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Kleve

So., 30.10.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Cronenberger SC

So., 30.10.22 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 30.10.22 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 30.10.22 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Sportfreunde Hamborn 07

So., 30.10.22 15:00 Uhr TVD Velbert - Germania Ratingen 04/19

So., 30.10.22 15:15 Uhr SC Union Nettetal - FC Kray

So., 30.10.22 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim

So., 30.10.22 15:30 Uhr FSV Duisburg - MSV Düsseldorf

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: