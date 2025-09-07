 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Velbert mit einem Remis zum Auftakt gegen Hilden.
Velbert mit einem Remis zum Auftakt gegen Hilden. – Foto: SSVg Velbert 02

Hilden und Velbert ohne Sieger, Tor-Spektakel in Kleve

U17-Niederrheinliga: Bis sich eindeutige Top-Teams und Abstiegskandidaten ergeben, dürften noch einige Wochen vergehen. Als erstes Erfolgserlebnis springt jedenfalls der TSV Bayer Dormagen auf Platz eins.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Erster Tabellenführer der neuen Saison ist der TSV Bayer Dormagen, der die U16 des Wuppertaler SV deutlich mit 4:0 in die Knie zwang. Auch der VfB Homberg feierte gegen den 1. FC Bocholt einen deutlichen Sieg. Mit deutlich mehr Spektakel ging es unterdessen beim 4:3-Sieg des 1. FC Kleve gegen den FSV Duisburg ab. Die SSVg Velbert und der VfB Hilden trennten sich ohne Sieger.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

______________

So läuft der 1. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
0
2
Abpfiff

Die üblicherweise starke Jugendabteilung der Meerbuscher durfte direkt zu Beginn das erste Erfolgserlebnis feiern. Max Batt (34., 40.) brachte die Gäste noch vor Ablauf der ersten Hälfte sicher in Führung. Den Baumbergern blieb in der Folge eine Antwort verwehrt.

Heute, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1
2
Abpfiff

Den U16-Teams misslang der Start in die Saison. Zwar durften die Kleeblätter schon früh durch Nick Schlusen jubeln (4.), doch die SGU ließ sich davon nicht beeindrucken und drehte die Partie mit einem schnellen Doppelschlag (7., 15.). Da RWO kurz darauf sogar auch einen Ampelkarte verschmerzen musste, zeigte alles auf die Gäste, die in der Folge den knappen Vorsprung ins Ziel brachten.

Heute, 11:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
1
+Video

Auftakt nach Maß für die SSVg. Mit etwas Dusel wurde die Kugel auf Gianluca Bazzano weitergleitet, der sich diese einmal kurz zurechtlegte und wuchtig per Flachschuss zur Führung traf (9.). Die Hildener steckten aber nicht auf und setzten kurz nach dem Seitenwechsel ein Ausrufezeichen. Yousef Bauterfas führte eine Ecke kurz aus, erhielt daraufhin den Ball zurück und traf mit einem zielgenauen Strahl ins obere Kreuzeck - ein sehenswerter Treffer (44.). Ohne weitere Treffer mussten sich beide Seiten schließlich mit einem Punkt begnügen.

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
4
3
Abpfiff

Alle sieben Treffer fielen im ersten Durchgang. Zunächst setzten sich die Duisburger durch Louis Schulte (3.) und Omar Mohammad (8.), woraufhin Kleve plötzlich groß aufspielte. Vadim Sladkov (11., 20.) und Inricke Chejou (16.) drehten die Partie binnen neun Minuten. Zwar stellte Adullah Sahin erneut auf pari (33.), doch Sladkov brachte die Gastgeber erneut in Führung, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Heute, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
4
0
Abpfiff

Dormagen setzte auf dem neuen Niveau gleich eine Duftmarke. Nach Treffern von Joakim Gorgiev (12.) und Yusuf Celik (37.) musste sich der WSV bereits ordentlich für einen Punkt strecken, als dann auch kurz nach Wiederbeginn Deniz Geister (44.) erhöhte, war der Deckel schon fast zu. In der Schlussphase ging Wuppertal gar noch in Unterzahl, Dormagen sorgte in Person von Engin Yagcilar für den Endstand (76.).

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
4
1
Abpfiff

Kein einfacher Auftakt für Bocholt. Schon in Durchgang eins war die Partie weitestgehend entschieden. Ein Doppelschlag durch Arda Alabas (36.) und Leandro Duarte (40.+1) erhöhte die anfängliche Führung von Rayan Bravo (12.). In der Schlussphase kamen beide Seiten noch jeweils einmal im Torschützenbogen vor.

Heute, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
3
Abpfiff

Den Ratingern schlug Klosterhardt auf fremden Geläuf mit dem Doppelschlag durch Mert-Can Eren (45.) und dem Elfmeter von Paul Berndsen (49.) ein Schnippchen. Davon konnte sich Ratingen nie wirklich erholen. Wenig später machte nämlich auch Luca Johst (52.) alles klar für die Gäste.

______________

So geht es weiter

2. Spieltag
14.09.25 VfB 03 Hilden - SC Rot-Weiß Oberhausen
14.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Baumberg
14.09.25 TSV Meerbusch - VfB Homberg
14.09.25 SG Unterrath - Ratingen 04/19
14.09.25 Wuppertaler SV - 1. FC Kleve
14.09.25 1. FC Bocholt - TSV Bayer Dormagen
14.09.25 FSV Duisburg - SSVg Velbert

______________

>>> Zur U17-Niederrheinliga

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 07.9.2025, 19:07 Uhr
Markus BeckerAutor