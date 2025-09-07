Hilden und Velbert ohne Sieger, Tor-Spektakel in Kleve

Erster Tabellenführer der neuen Saison ist der TSV Bayer Dormagen, der die U16 des Wuppertaler SV deutlich mit 4:0 in die Knie zwang. Auch der VfB Homberg feierte gegen den 1. FC Bocholt einen deutlichen Sieg. Mit deutlich mehr Spektakel ging es unterdessen beim 4:3-Sieg des 1. FC Kleve gegen den FSV Duisburg ab. Die SSVg Velbert und der VfB Hilden trennten sich ohne Sieger.

Die üblicherweise starke Jugendabteilung der Meerbuscher durfte direkt zu Beginn das erste Erfolgserlebnis feiern. Max Batt (34., 40.) brachte die Gäste noch vor Ablauf der ersten Hälfte sicher in Führung. Den Baumbergern blieb in der Folge eine Antwort verwehrt.

Den U16-Teams misslang der Start in die Saison. Zwar durften die Kleeblätter schon früh durch Nick Schlusen jubeln (4.), doch die SGU ließ sich davon nicht beeindrucken und drehte die Partie mit einem schnellen Doppelschlag (7., 15.). Da RWO kurz darauf sogar auch einen Ampelkarte verschmerzen musste, zeigte alles auf die Gäste, die in der Folge den knappen Vorsprung ins Ziel brachten.

Auftakt nach Maß für die SSVg. Mit etwas Dusel wurde die Kugel auf Gianluca Bazzano weitergleitet, der sich diese einmal kurz zurechtlegte und wuchtig per Flachschuss zur Führung traf (9.). Die Hildener steckten aber nicht auf und setzten kurz nach dem Seitenwechsel ein Ausrufezeichen. Yousef Bauterfas führte eine Ecke kurz aus, erhielt daraufhin den Ball zurück und traf mit einem zielgenauen Strahl ins obere Kreuzeck - ein sehenswerter Treffer (44.). Ohne weitere Treffer mussten sich beide Seiten schließlich mit einem Punkt begnügen.

Alle sieben Treffer fielen im ersten Durchgang. Zunächst setzten sich die Duisburger durch Louis Schulte (3.) und Omar Mohammad (8.), woraufhin Kleve plötzlich groß aufspielte. Vadim Sladkov (11., 20.) und Inricke Chejou (16.) drehten die Partie binnen neun Minuten. Zwar stellte Adullah Sahin erneut auf pari (33.), doch Sladkov brachte die Gastgeber erneut in Führung, was auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Dormagen setzte auf dem neuen Niveau gleich eine Duftmarke. Nach Treffern von Joakim Gorgiev (12.) und Yusuf Celik (37.) musste sich der WSV bereits ordentlich für einen Punkt strecken, als dann auch kurz nach Wiederbeginn Deniz Geister (44.) erhöhte, war der Deckel schon fast zu. In der Schlussphase ging Wuppertal gar noch in Unterzahl, Dormagen sorgte in Person von Engin Yagcilar für den Endstand (76.).

Kein einfacher Auftakt für Bocholt. Schon in Durchgang eins war die Partie weitestgehend entschieden. Ein Doppelschlag durch Arda Alabas (36.) und Leandro Duarte (40.+1) erhöhte die anfängliche Führung von Rayan Bravo (12.). In der Schlussphase kamen beide Seiten noch jeweils einmal im Torschützenbogen vor.

Den Ratingern schlug Klosterhardt auf fremden Geläuf mit dem Doppelschlag durch Mert-Can Eren (45.) und dem Elfmeter von Paul Berndsen (49.) ein Schnippchen. Davon konnte sich Ratingen nie wirklich erholen. Wenig später machte nämlich auch Luca Johst (52.) alles klar für die Gäste. ______________

So geht es weiter

2. Spieltag

14.09.25 VfB 03 Hilden - SC Rot-Weiß Oberhausen

14.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Baumberg

14.09.25 TSV Meerbusch - VfB Homberg

14.09.25 SG Unterrath - Ratingen 04/19

14.09.25 Wuppertaler SV - 1. FC Kleve

14.09.25 1. FC Bocholt - TSV Bayer Dormagen

14.09.25 FSV Duisburg - SSVg Velbert

