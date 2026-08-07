Hilden und Unterbach testen vor dem Pflichtspielstart

Hilden trifft im letzten Test auf Unterbach – Foto: Alexander Biehler

SpVg. Hilden 05/06 – SC Unterbach. In der vergangenen Saison standen sich beide Klubs zweimal in Kreisliga A-Punktspielen gegenüber. Am Sonntag, Anstoß 15.30 Uhr, kommt der SCU als frischgebackener Bezirksligist zum Sportplatz Weidenweg. Im letzten Vergleich am 8. Februar siegten die Unterbacher zu Hause mit 3:0, in Hilden gab es vor einem Jahr ein 1:1. Für beide Teams ist es die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt eine Woche darauf. Die Süder empfangen dann TuS Gerresheim, der SCU fährt zum SV Hösel.

Marco Schobhofen, der neue Chefcoach der Hildener, sagt im Vorfeld: „In der Vorbereitung hat sich bei uns eine mögliche Startelf für Gerresheim schon herauskristallisiert. Auf der einen oder anderen Position werden wir aber noch genau hinschauen. Noch ist nicht alles fix. Tatsache ist aber, dass wir das Spiel gegen Unterbach sehr ernst nehmen.“ Nicht dabei sind die Langzeitverletzten Leif Horsch (Kreuzbandriss) und Hendrik Pitsch (Mittelfußbruch). Aus dem aktuellen Kader fehlen Phil Horsch (Urlaub) und aus privaten Gründen Kapitän Niklas Strunz.

Auch für den Bezirksliga-Aufsteiger SCU ist es der letzte Test. Gleichwohl mit Einschränkungen. „Eine Generalprobe ist es nur bedingt. Wir haben derzeit einige Spieler in Urlaub. Die fehlen nicht nur am Sonntag, das wird auch zu Beginn der Meisterschaftsrunde nicht viel anders sein. Dennoch steht ein Großteil des Teams zur Verfügung, das auch gegen Hösel erste Wahl sein wird“, machte Dimitrios „Dimi“ Thoidis deutlich. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Wir haben in den bisherigen Testspielen viel rotiert, den größeren Wert auf die Trainingsarbeit gelegt. Dass die Ergebnisse nicht immer stimmten, macht bei uns niemanden nervös. Wir wissen ja, was die Jungs können. Jetzt findet die Mannschaft aber nach und nach zur Form.“