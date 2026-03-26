Hilden und Ratingen wieder am Freitag, Dingden empfängt Jüchen

Der 25. Spieltag der Oberliga Niederrhein steht an! Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden duellieren sich am Freitag erneut um die Spitze, jeweils im Heimspiel - die Gegner sind die Sportfreunde Baumberg bzw. der SV Sonsbeck. Blau-Weiß Dingden baut auf Punkte gegen den VfL Jüchen-Garzweiler.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Blau-Weiß Dingden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr VfB Homberg - SC St. Tönis 1911/20
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Holzheimer SG
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Büderich - 1. FC Monheim
Do., 02.04.26 20:00 Uhr KFC Uerdingen - DJK Adler Union Frintrop
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Kleve
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SpVg Schonnebeck
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Sonsbeck - Ratingen 04/19
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Biemenhorst - VfB 03 Hilden
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