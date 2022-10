Hilden: Süder Schnuppertag für Mädchen Beitrags-Rabatt als zusätzliche Motivation.

Die SpVg Hilden 05/06 führt am Samstag von 13 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz am Weidenweg ihren ersten Fußball-Schnuppertag für Mädchen durch. Der Verein spricht dabei Kinder und Jugendliche von dreieinhalb bis 16 Jahren an. „Sie können ohne Anmeldung kurz vor 13 Uhr herkommen und sollten ein paar Sportschuhe mitbringen“, wirbt Vorsitzender Holger Reinders für das lockere Kicken. Jugend- und Damentrainer der Süder wollen die Teilnehmer mit spielerischen Übungen an den Fußball heranführen. Zugleich will die SpVg Mädchen dafür interessieren, vielleicht in einer der Süder Mannschaften zu spielen. „Bis Ende dieses Jahres sind sie beitragsfrei und zahlen in 2023 nur die Hälfte des Beitrages“, erklärt Reinders.