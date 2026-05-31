 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Hilden sorgt für Oberliga-Wahnsinn, Ratingen hofft, KFC raus

Oberliga Niederrhein: Tief in der Nachspielzeit schlägt der VfB 03 Hilden noch den 1. FC Monheim und geht deshalb als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Ratingen 04/19 darf noch hoffen, der KFC Uerdingen verpasst die Regionalliga West.

von André Nückel · Heute, 17:42 Uhr · 0 Leser
Hilden hat alles in der eigenen Hand.
Hilden hat alles in der eigenen Hand. – Foto: Marcel Eichholz

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VfL Jüchen
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Am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der VfB 03 Hilden tief in der Nachspielzeit doch noch den 1. FC Monheim geschlagen und geht damit als Tabellenführer in die kommende Woche. Ratingen 04/19 ist entsprechend trotz Sieg bedient - und der KFC Uerdingen ist aus dem Regionalliga-Rennen raus.

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Hilden-Ekstase

Heute, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1
0
Abpfiff
Am Ende war es wohl wieder Torjäger Etienne Feese, der zum Matchwinner avancierte: Der VfB 03 Hilden schoss tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Monheim (90.+4) und bleibt deshalb Tabellenführer. Zuvor verschoss Nick Sangl einen Strafstoß der Hausherren, die vor einer üppigen Kulisse um die Regionalliga kämpften. Der Traum ist real - mit einem Sieg in St. Tönis macht Hilden alles klar. Und das ist ein Vorteil: Für den SC St. Tönis geht es um nichts mehr, Ratingen muss dagegen in Monheim antreten, und der 1. FC bangt um den Klassenerhalt. Dass die Monheimer Top-Teams können, haben sie an diesem Nachmittag gezeigt.

>>> Liveticker Hilden - Monheim zum Nachlesen

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Ratingen war bis zur 94. Minute Tabellenführer

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
3
1
Abpfiff
Weil es in Hilden lange 0:0 stand, hoffte Ratingen durch den 3:1-Erfolg gegen die DJK Adler Union Frintrop, selbst als Spitzenreiter in den kommenden Sonntag zu gehen, entsprechend groß war die Enttäuschung als der VfB noch traf - mehr dazu an dieser Stelle. Ratingens Spiel war eine halbe Stunde früher beendet.

>>> Liveticker Ratingen - Frintrop zum Nachlesen

KFC Uerdingen wird Dritter

Fr., 29.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1
2
Zwar hat der KFC Uerdingen seinen Hausaufgaben gemacht und den TSV Meerbusch bereits am Freitag geschlagen, doch durch die Siege der Konkurrenz kann der KFC nicht mehr in die Regionalliga West aufsteigen.

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

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