Hilden sorgt für Oberliga-Wahnsinn, Ratingen hofft, KFC raus

Am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der VfB 03 Hilden tief in der Nachspielzeit doch noch den 1. FC Monheim geschlagen und geht damit als Tabellenführer in die kommende Woche. Ratingen 04/19 ist entsprechend trotz Sieg bedient - und der KFC Uerdingen ist aus dem Regionalliga-Rennen raus.
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve
So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden
So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19
So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden
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