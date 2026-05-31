Hilden sorgt für Oberliga-Wahnsinn, Ratingen hofft, KFC raus

Hilden hat alles in der eigenen Hand. – Foto: Marcel Eichholz

Am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Niederrhein hat der VfB 03 Hilden tief in der Nachspielzeit doch noch den 1. FC Monheim geschlagen und geht damit als Tabellenführer in die kommende Woche. Ratingen 04/19 ist entsprechend trotz Sieg bedient - und der KFC Uerdingen ist aus dem Regionalliga-Rennen raus.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

________________ Hilden-Ekstase

Heute, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden 1. FC Monheim FC Monheim 1 0 Abpfiff Am Ende war es wohl wieder Torjäger Etienne Feese, der zum Matchwinner avancierte: Der VfB 03 Hilden schoss tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Monheim (90.+4) und bleibt deshalb Tabellenführer. Zuvor verschoss Nick Sangl einen Strafstoß der Hausherren, die vor einer üppigen Kulisse um die Regionalliga kämpften. Der Traum ist real - mit einem Sieg in St. Tönis macht Hilden alles klar. Und das ist ein Vorteil: Für den SC St. Tönis geht es um nichts mehr, Ratingen muss dagegen in Monheim antreten, und der 1. FC bangt um den Klassenerhalt. Dass die Monheimer Top-Teams können, haben sie an diesem Nachmittag gezeigt. >>> Liveticker Hilden - Monheim zum Nachlesen ________________ Ratingen war bis zur 94. Minute Tabellenführer

KFC Uerdingen wird Dritter

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Blau-Weiß Dingden

So., 07.06.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: