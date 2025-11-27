 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Hilden kann Profit aus dem Rückzug des TVD schlagen.
Hilden kann Profit aus dem Rückzug des TVD schlagen. – Foto: Udo Waffenschmidt

Hilden schaut wieder nach oben, Topspiel für den Spitzenreiter

Landesliga, Gruppe 1: Am Freitag könnte der VfB Hilden II an den SSV Bergisch Born heranrücken. Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 hat ein Topspiel gegen den ASV Süchteln.

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Größter Profiteur vom vorzeitigen Rückzug des TVD Velbert ist zweifellos das neue Schlusslicht, der VfB Hilden II. Die Niederlage der Hildener Zweitvertretung ist somit annulliert, am Freitag kann das Team von Koray Sakacali sogar wieder einen großen Schritt ans rettende Ufer machen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Mit TuRU Düsseldorf und Victoria Mennrath treffen sich zwei Tabellennachbarn. Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell.



Morgen, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
20:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30

So., 30.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
14:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
15:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30

So geht es weiter

16. Spieltag

05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal

Aufrufe: 027.11.2025, 14:30 Uhr
Markus BeckerAutor