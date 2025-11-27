Hilden schaut wieder nach oben, Topspiel für den Spitzenreiter

Größter Profiteur vom vorzeitigen Rückzug des TVD Velbert ist zweifellos das neue Schlusslicht, der VfB Hilden II. Die Niederlage der Hildener Zweitvertretung ist somit annulliert, am Freitag kann das Team von Koray Sakacali sogar wieder einen großen Schritt ans rettende Ufer machen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Mit TuRU Düsseldorf und Victoria Mennrath treffen sich zwei Tabellennachbarn. Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell.