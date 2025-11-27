Hilden schaut wieder nach oben, Topspiel für den Spitzenreiter

Größter Profiteur vom vorzeitigen Rückzug des TVD Velbert ist zweifellos das neue Schlusslicht, der VfB Hilden II. Die Niederlage der Hildener Zweitvertretung ist somit annulliert, am Freitag kann das Team von Koray Sakacali sogar wieder einen großen Schritt ans rettende Ufer machen. Es geht gegen den SSV Bergisch Born. Mit TuRU Düsseldorf und Victoria Mennrath treffen sich zwei Tabellennachbarn. Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
16. Spieltag
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal