Hilden hat den Anschluss auf die Konkurrenz gefunden. – Foto: Andreas Bornewasser

Hilden nach Sieg gegen Born wieder im Rennen um den Klassenerhalt Landesliga, Gruppe 1: Der VfB Hilden II steht zwar über dem bereits abgestiegenen TVD Velbert weiter auf dem vorletzten Platz, kann dank eines 3:1-Erfolgs gegen den SSV Bergisch Born wichtigen Boden auf die Konkurrenz gutmachen. Victoria Mennrath gab eine frühe 2:0-Führung aus der Hand. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 SC Kapellen TuRU 80 SC Velbert FC Remscheid + 14 weitere

Drei klassische Big Points für den VfB Hilden II. Nach einem 3:1-Erfolg gegen den SSV Bergisch Born - einem Konkurrenten im Abstiegskampf - sieht das Tabellenbild schon nicht mehr allzu verheerend aus. Der vorzeitige Rückzug des TVD Velbert spielte den Hildenern dahingehend auch wesentlich in die Karten. Ebenfalls am Freitag kämpfte sich TuRU Düsseldorf nach frühem Zwei-Tore-Rückstand gegen Victoria Mennrath wieder zurück in die Partie. Am Sonntag empfängt die 1. Spvg Solingen-Wald 03 den ASV Süchteln zum Topspiel. Der DV Solingen wird mit einem Erfolg gegen die DJK Gnadental oben dranbleiben wollen. Der SC Union Nettetal und VSF Amern treffen sich zum Verfolgerduell.

