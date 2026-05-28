Hilden mobilisiert Fans – Monheim will Ruhe bewahren

Der FCM will es am Sonntag jetzt aber anders machen: „Wir haben schon gezeigt, dass wir intensiv und maximal unangenehm und maximal schwer zu bespielen sein können. Das wollen wir auch am Sonntag wieder sein.“ Zudem würde ein weiterer Aspekt für die Gäste aus Monheim wichtig sein, wie Ruess erklärte. Denn der VfB Hilden mobilisiert in den sozialen Medien seine Anhänger, den Verein am Sonntag zu unterstützen. Sollte Ratingen 04/19 gegen die DJK Adler Union Frintrop verlieren und der VfB Hilden gegen Monheim gewinnen, würde man den Aufstieg am Sonntag klarmachen.

„Wir müssen einfach auch die Ruhe bewahren in jeglichen Situationen. Die Dynamik, die da außen sicherlich entstehen wird, einfach positiv für uns mitnehmen. Keine emotionalen Aktionen oder Entscheidungen auf dem Platz treffen, weil da ein bisschen mehr Stress als sonst ist. Das gilt es auszublenden“, sagte Ruess. Mit klarem Matchplan und ohne Furcht stellt sich der FCM am Sonntag der Aufgabe in Hilden.

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: