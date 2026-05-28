Hilden mobilisiert Fans – Monheim will Ruhe bewahren

Wenn es ernst wurde, war der 1. FC Monheim in dieser Saison da. So auch am vergangenen Spieltag gegen den SC St. Tönis. Die Monheimer gewannen mit 2:1, trotz etwa 30 Minuten in Unterzahl. FCM-Trainer Dennis Ruess resümierte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel sehr gut angenommen und waren sehr präsent.“ Der Sieg gegen den Tabellenvierten bescherte dem FCM das Ziel, das man sich zu Beginn der Saison gesetzt hatte: 40 Punkte als Ziel zum Klassenerhalt. Aufgrund der Leistungsdichte der Liga könnte das aber womöglich nicht zutreffen.
„Wir haben die 40 Punkte geknackt und es reicht immer noch nicht. Das ist schon Wahnsinn. Rechnerisch reichen sie aktuell noch nicht, dementsprechend gilt es weiterhin, was zu tun. Wir wissen um die Aufgaben, die da kommen, wir wissen aber auch: In jedem Spiel ist alles möglich“, sagte Ruess zur aktuellen Situation und sprach einen weiteren Punkt an: „Trotz alledem war natürlich auch dieses Fortuna-Thema für die Liga auch noch einmal suboptimal.“
Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga, der bis zum letzten Bundesligaspieltag eher ein theoretisches Konzept blieb, zieht sich eine Kettenreaktion bis in die Oberliga Niederrhein. Denn durch den Zwangsabstieg der U23-Mannschaft der Fortuna und der aktuellen Tabellensituation der Regionalliga West gibt es in der Oberliga einen zusätzlichen Abstiegsplatz. Für Monheim, das noch aktiv am Abstiegskampf teilnehmen und ein straffes Restprogramm vor der Brust haben, bedeutet dies jetzt, fokussiert zu bleiben, und die gewünschte Leistung auf den Platz zu bringen, wie auch Ruess erklärte. „Jetzt ist es ein ganz wichtiges Thema, dass wir bei uns bleiben und nicht links und rechts schauen.“
Mit dem Tabellenführer VfB Hilden wartet jetzt ein Gegner, der 13 der 15 Spiele in diesem Kalenderjahr gewinnen konnte. Ruess weiß die Gegner einzuschätzen: „Sie stehen sicherlich nicht zu Unrecht da, wo sie momentan stehen. Sie haben eine klare Spielphilosophie, haben eine unheimlich hohe Aktivität in ihrem Spiel, haben häufig maximale Intensität.“
Man ist sich in Monheim auch bewusst, dass die letzten beiden Spiele gegen die Tabellenspitze zu bestreiten eine schwierige Aufgabe darstellt. „Das ist ein hartes Brett, das wir da zu bohren haben. Wir fahren mit dem nötigen Respekt hin, gar keine Frage, aber auf keinen Fall ängstlich. Wir werden schon noch teilnehmen an dem Spiel, wir müssen selber noch versuchen, was durchzubringen“, sagte Ruess. Das Hinspiel entschied der VfB Hilden mit 4:0 für sich.
Der FCM will es am Sonntag jetzt aber anders machen: „Wir haben schon gezeigt, dass wir intensiv und maximal unangenehm und maximal schwer zu bespielen sein können. Das wollen wir auch am Sonntag wieder sein.“ Zudem würde ein weiterer Aspekt für die Gäste aus Monheim wichtig sein, wie Ruess erklärte. Denn der VfB Hilden mobilisiert in den sozialen Medien seine Anhänger, den Verein am Sonntag zu unterstützen. Sollte Ratingen 04/19 gegen die DJK Adler Union Frintrop verlieren und der VfB Hilden gegen Monheim gewinnen, würde man den Aufstieg am Sonntag klarmachen.
„Wir müssen einfach auch die Ruhe bewahren in jeglichen Situationen. Die Dynamik, die da außen sicherlich entstehen wird, einfach positiv für uns mitnehmen. Keine emotionalen Aktionen oder Entscheidungen auf dem Platz treffen, weil da ein bisschen mehr Stress als sonst ist. Das gilt es auszublenden“, sagte Ruess. Mit klarem Matchplan und ohne Furcht stellt sich der FCM am Sonntag der Aufgabe in Hilden.
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