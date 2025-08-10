Hilden mit Mühe, Homberg siegt nach starkem Schlussspurt

Der Niederrheinpokal ist immer für eine Überraschung gut. Das dachte sich auch Bezirksligist DJK Sparta Bilk und stellte den Oberligisten VfB Hilden vor eine gehörige Aufgabe. Auch der VfB Homberg entkam beim TVD Velbert nur knapp dem Nachsitzen.
Das Auswärtsspiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligsten DJK Sparta Bilk dürfte sich der VfB Hilden als einfachere Aufgabe ausgerechnet haben. Der Oberligist mühte sich zu einem knappen 3:2-Erfolg, bei dem Mohamed Cisse erst zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Siegtreffer markierte. Calvin Mockschan (16./57.) brachte den VfB jeweils nach einer Cisse-Vorlage in Front, Moubarak Abdousamadou konnte jedoch parieren und Bilk im Rennen halten. Für die große Sensation sollte es am Ende aber nicht reichen.
DJK Sparta Bilk – VfB 03 Hilden 2:3
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Robin Müller, Moubarak Abdousamadou, Marco Tassone (71. Rene Reuland), Gianluca De Meo (62. Moritz Holz), Paul Felix Hoffmeister (64. Tim Louis Tiefenthal), Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Ercan Akhan, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (86. Luke Kawabe), Calvin Marion Mockschan (89. Dominik Rodrigues Figueiredo), Lukas Lier, Pascal Weber (94. Etienne Feese), Emmanuel Yeboah, Mohamed Cisse - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Calvin Marion Mockschan (16.), 1:1 Moubarak Abdousamadou (32.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (57.), 2:2 Moubarak Abdousamadou (70. Foulelfmeter), 2:3 Mohamed Cisse (88.)
Mit einem sehenswerten Schlussspurt hat der VfB Homberg sein Duell beim TVD Velbert standesgemäß gewonnen. Am Ende setzte sich der Oberliga-Vertreter mit 5:2 durch, die Tore drei bis fünf fielen dabei aber erst ab der 85. Minute. Henrik Scheibe hatte die Gäste schon nach 16 Minuten in Führung gebracht, Andres Gomez Dimas sechs Minuten nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöht. Samo Ando (58.) und Maxford-Akuamoah Sampong (68.) egalisierten den Spielstand wieder. Dimas (85.), Emir Demiri (87.) und der kurz zuvor eingewechselte Kilian Schaar (90.+4) machten den Deckel dann aber drauf.
TVD Velbert – VfB Homberg 2:5
TVD Velbert: Fabian Müske, Marlon Braun, Soma Ando, Henry Page, Fauzani Issa Issaka, Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Maxford- Akuamoah Sampong (87. Chahir Abu Khorma), Nathanael-Victor Ndoyi (82. Takumi Ichikawa), Amin Sayah (63. Yamato Aoki), Takumi Ichikawa - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim
VfB Homberg: Leon Schübel, Felix Hohmann (66. James Shepard), Henrik Scheibe, Connor Klossek (73. Marcio Jordan Blank), Justin Walker, Leon Schütz (70. Ariyoh Yussuf Ayinla), Luca Thissen, Younes Mouadden, Razmik Khurshudyan (87. Kilian Schaar), Andres Gerardo Gomez Dimas (87. Julian Bode), Emir Demiri - Trainer: Stefan Janßen
Schiedsrichter: Johannes Alberts (Essen) - Zuschauer: 108
Tore: 0:1 Henrik Scheibe (16.), 0:2 Andres Gerardo Gomez Dimas (51.), 1:2 Soma Ando (58.), 2:2 Maxford- Akuamoah Sampong (68.), 2:3 Andres Gerardo Gomez Dimas (85.), 2:4 Emir Demiri (87.), 2:5 Kilian Schaar (90.+4)