Hilden: Marode Tartanbahn am Bandsbusch soll 2027 erneuert werden

Beim VfB 03 Hilden wird umgebaut. – Foto: Markus Becker

Der frühere Sportdezernent Reinhard Gatzke träumte einst von einer blauen Laufbahn im Stadion am Bandsbusch – Vorbild war damals das Berliner Olympiastadion. Die emotionale Farbgebung wich zwar sachlichen Überlegungen, gleichwohl entwickelte sich die Bezirkssportanlage zum sportlichen Mittelpunkt in Hilden, diente unter anderem in den Hochzeiten der LG Hilden als Leistungsstützpunkt für Leichtathletik.

Wichtiger Baustein

Inzwischen ist eine Sanierung der Tartanbahn notwendig. Die ist „stark beschädigt, die Entwässerung unzureichend und nicht mehr normgerecht“, führt die Verwaltung der Stadt Hilden aus und betont: „Die Sanierung der Tartanbahn ist ein wichtiger Baustein, Sport- und Bewegungsangebote in Hilden zu sichern und qualitativ zu verbessern.“ Damit will die Stadt eine „zeitgemäße, sichere und vielfältig nutzbare Sportinfrastruktur für den Schul-und Vereinssport“ schaffen. Hildanuslauf und Leichtathletik-Wettbewerbe, aber auch Sportfeste der Förderschulen im Kreis Mettmann nutzen die Tartanbahn. Dazu können Hildener Bürger die Laufbahn für „informelles Sporttreiben“ nutzen. So führt der Stadtsportverband in den Sommermonaten die Abnahme des Sportabzeichens am Bandsbusch durch. Das Hildener Sportbüro initiierte im Rahmen der Gesundheitsförderung unter anderem das „Laufen unter Flutlicht“. Die Sportanlage in ihrer ursprünglichen Form gibt es übrigens seit 1986.

Das Projekt sieht die komplette Erneuerung der Wettkampflaufbahn vor. Dazu zählen Belag, Einfassungen, Barrieren und eine normgerechte Laufbahnentwässerung. Die Kosten für die Baumaßnahmen werden auf rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Ursprünglich war in einem Zug die Sanierung des angrenzenden Kleinspielfeldes für rund 316.000 Euro geplant. Doch am Mittwoch, 15. April, soll der Hildener Rat in seiner turnusgemäßen Sitzung jetzt nur über die Freigabe von Ausführung und Finanzierung der Tartanbahn entscheiden, damit die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) die Sanierung in Angriff nehmen kann. Die Ausschreibung ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen, die Umsetzung aufgrund witterungsabhängiger Arbeiten für das erste Halbjahr 2027 geplant. Damit ist eine durchgehende Nutzung der Anlage im laufenden Jahr gewährleistet.