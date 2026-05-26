Hilden kann am Sonntag aufsteigen - Ratingen muss Frintrop schlagen

Der Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein geht in seine entscheidende Phase - und der VfB 03 Hilden hat am 33. Spieltag die große Chance, vor eigenen Zuschauern den Sprung in die Regionalliga West perfekt zu machen. Die Ausgangslage ist klar: Hilden führt die Tabelle mit 65 Punkten an, dahinter liegt Ratingen 04/19 mit 64 Zählern. Der KFC Uerdingen hat als Dritter 60 Punkte und besitzt nur noch Außenseiterchancen.
Für Hilden ist das Heimspiel gegen den 1. FC Monheim deshalb ein möglicher historischer Nachmittag. Gewinnt die Mannschaft von Tim Schneider ihr eigenes Spiel und verliert Ratingen parallel gegen die DJK Adler Union Frintrop, wäre Hilden vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen. Dann hätte der VfB 68 Punkte, Ratingen bliebe bei 64 - und auch Uerdingen könnte selbst mit zwei Siegen nicht mehr vorbeiziehen, sofern der KFC am Freitag nicht schon vorgelegt hätte. Bei einem KFC-Sieg in Meerbusch wäre Uerdingen nach dem 33. Spieltag maximal bei 63 Punkten, also ebenfalls aus dem Rennen.
Für Ratingen ist das Heimspiel gegen Frintrop damit ein Pflichttermin unter maximalem Druck. Nach 32 Spieltagen liegt Ratingen nur einen Punkt hinter Hilden und hat weiterhin alle Chancen, den Titel am letzten Spieltag noch an sich zu reißen. Dafür darf sich die Mannschaft von Damian Apfeld aber keinen Ausrutscher erlauben.
Besonders brisant: Frintrop kommt nicht als entspannter Außenseiter, sondern steht selbst unter Druck. Rang 15 ist inzwischen ein Abstiegsplatz, Frintrop liegt mit 38 Punkten nur knapp über der Linie und braucht im Kampf um den Klassenerhalt weiter Zählbares. Ratingen trifft also auf einen Gegner, der nicht nur verteidigen, sondern ebenfalls um seine Saison spielen muss. Genau das macht diese Partie so gefährlich.
Sollte Ratingen gewinnen, bleibt der Titelkampf mindestens bis zum letzten Spieltag offen. Dann müsste Hilden gegen Monheim nachziehen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Bei einem Remis Ratingens könnte Hilden mit einem Sieg auf drei Punkte davonziehen, hätte den Aufstieg aber wegen des letzten Spieltags noch nicht endgültig sicher.
Der KFC Uerdingen ist vor dem 33. Spieltag der dritte Klub, der rechnerisch noch im Rennen liegt. Der Rückstand auf Hilden beträgt fünf Punkte, auf Ratingen vier. Für Uerdingen zählt deshalb am Freitag beim TSV Meerbusch nur ein Sieg. Alles andere würde die ohnehin kleine Chance weiter minimieren oder endgültig beenden.
Ein Uerdinger Erfolg hätte dennoch Wirkung auf den Sonntag. Dann würde der KFC zumindest vorübergehend auf 63 Punkte springen und den Druck auf Hilden und Ratingen erhöhen. Allerdings ist klar: Uerdingen ist nach der deutlichen Niederlage in Schonnebeck auf fremde Hilfe angewiesen. Selbst zwei eigene Siege könnten nur reichen, wenn Hilden und Ratingen noch entscheidend patzen.
Sollte Hilden am Sonntag nicht aufsteigen, wartet eine Woche später ein hochspannendes Finale. Dann muss Hilden auswärts beim SC St. Tönis 1911/20 antreten, während Ratingen beim 1. FC Monheim gefordert ist. Auch diese Konstellation hat es in sich, weil St. Tönis als Tabellenfünfter eine starke Saison spielt und Monheim im Abstiegskampf noch Punkte benötigen könnte.
Genau deshalb ist der 33. Spieltag so wichtig. Hilden kann sich mit einem Sieg mindestens die beste Ausgangslage für das Saisonfinale sichern - und bei einer Ratinger Niederlage sogar alles klar machen. Ratingen wiederum muss gewinnen, um den Druck hochzuhalten und den Titelkampf in den letzten Spieltag zu tragen.
Die Lage an der Spitze ist so eng, wie es zu einem dramatischen Saisonfinale passt. Hilden hat mit 65 Punkten die Pole Position und den ersten Matchball. Ratingen liegt nur einen Zähler zurück und kann mit einem Heimsieg gegen Frintrop verhindern, dass der Rivale schon am Sonntag feiern darf. Uerdingen bleibt rechnerisch dabei, braucht aber den perfekten eigenen Endspurt und gleich mehrere Ausrutscher der Konkurrenz.
Für den VfB ist die Rechnung trotzdem reizvoll einfach: selbst gegen Monheim gewinnen - und hoffen, dass Frintrop in Ratingen etwas mitnimmt. Dann würde aus einem ohnehin besonderen Heimspiel ein Aufstiegsspiel werden.
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