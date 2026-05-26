Hilden kann am Sonntag aufsteigen - Ratingen muss Frintrop schlagen Zwei Spieltage vor Schluss steht der VfB 03 Hilden an der Spitze der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag kann der Tabellenführer gegen den 1. FC Monheim sogar schon den Aufstieg perfekt machen - allerdings braucht es dafür Schützenhilfe aus Frintrop. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Jetzt braucht Hilden Hilfe von Frintrop. – Foto: Arno Wirths

Der Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein geht in seine entscheidende Phase - und der VfB 03 Hilden hat am 33. Spieltag die große Chance, vor eigenen Zuschauern den Sprung in die Regionalliga West perfekt zu machen. Die Ausgangslage ist klar: Hilden führt die Tabelle mit 65 Punkten an, dahinter liegt Ratingen 04/19 mit 64 Zählern. Der KFC Uerdingen hat als Dritter 60 Punkte und besitzt nur noch Außenseiterchancen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Für Hilden ist das Heimspiel gegen den 1. FC Monheim deshalb ein möglicher historischer Nachmittag. Gewinnt die Mannschaft von Tim Schneider ihr eigenes Spiel und verliert Ratingen parallel gegen die DJK Adler Union Frintrop, wäre Hilden vor dem letzten Spieltag nicht mehr einzuholen. Dann hätte der VfB 68 Punkte, Ratingen bliebe bei 64 - und auch Uerdingen könnte selbst mit zwei Siegen nicht mehr vorbeiziehen, sofern der KFC am Freitag nicht schon vorgelegt hätte. Bei einem KFC-Sieg in Meerbusch wäre Uerdingen nach dem 33. Spieltag maximal bei 63 Punkten, also ebenfalls aus dem Rennen. Ratingen darf sich keinen Ausrutscher leisten Für Ratingen ist das Heimspiel gegen Frintrop damit ein Pflichttermin unter maximalem Druck. Nach 32 Spieltagen liegt Ratingen nur einen Punkt hinter Hilden und hat weiterhin alle Chancen, den Titel am letzten Spieltag noch an sich zu reißen. Dafür darf sich die Mannschaft von Damian Apfeld aber keinen Ausrutscher erlauben.

Besonders brisant: Frintrop kommt nicht als entspannter Außenseiter, sondern steht selbst unter Druck. Rang 15 ist inzwischen ein Abstiegsplatz, Frintrop liegt mit 38 Punkten nur knapp über der Linie und braucht im Kampf um den Klassenerhalt weiter Zählbares. Ratingen trifft also auf einen Gegner, der nicht nur verteidigen, sondern ebenfalls um seine Saison spielen muss. Genau das macht diese Partie so gefährlich. Sollte Ratingen gewinnen, bleibt der Titelkampf mindestens bis zum letzten Spieltag offen. Dann müsste Hilden gegen Monheim nachziehen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Bei einem Remis Ratingens könnte Hilden mit einem Sieg auf drei Punkte davonziehen, hätte den Aufstieg aber wegen des letzten Spieltags noch nicht endgültig sicher.