Hilden findet vor Pokal-Duell: Der Druck ist bei Ratingen

Damian Apfeld war am Sonntag Zuschauer, als der VfB 03 Hilden in der Oberliga gegen den SV Biemenhorst 4:1 (1:1) gewann. Der Trainer von Ratingen 04/19 machte sich fleißig Notizen, obwohl sich die beiden Nachbarn schon am ersten Spieltag gegenüber gestanden hatten in einem wilden Spiel, das 5:4 für den aktuellen Tabellenführer der Oberliga endete. Doch es gibt das schnelle Wiedersehen: Am Mittwoch treten die Hildener im Ratinger Stadion zum Achtelfinale des Niederrheinpokals an (19.30 Uhr). Da wollte sich der 04/19-Chefcoach einen frischen Eindruck verschaffen, nachdem sein Team bereits am Freitagabend das Spitzenspiel gegen den SV Sonsbeck mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Nun also schon das nächste Heimspiel, doch einen Vorteil wollte Apfeld darin nicht erkennen: „Ich habe schon nach der Auslosung gesagt, dass das Pokalspiel, obwohl wir zu Hause antreten, ein 50:50-Spiel wird, in dem die Tagesform entscheiden wird.“ Dass es noch einmal so wild wird wie zum Liga-Auftakt, mochte der 04/19-Chefcoach „bei einem Pokalspiel an einem Mittwochabend nicht komplett ausschließen“, fand aber vor allem: „Beide Mannschaften haben sich stabilisiert.“

Aus seiner Sicht liegt das beim VfB 03 vor allem an einer Person: „Allein durch Fabian Zur Linden hat Hilden eine andere Stabilität als in den ersten Spielen, als er verletzt gefehlt hat. Das sieht man auch an den jüngsten Ergebnissen, wie wichtig er mit seiner Kommunikation, seiner Präsenz und seinem Stellungsspiel ist. Allein deswegen ist das jetzt ein stark verbesserter Gegner im Vergleich zur Anfangsphase der Saison“, lobte Apfeld den Hildener Kapitän und Abwehrchef, der gegen Biemenhorst eine Dreierkette dirigierte, wobei der VfB 03 unter Trainer Tim Schneider auch innerhalb eines Spiels in eine Viererkette wechseln kann.

Apfeld freut sich über starke zweite Reihe

Für Ratingen gelte am Mittwoch: „Wir müssen eine andere Stabilität haben als am ersten Spieltag. Wir müssen gut ins letzte Drittel des Spielfelds kommen und versuchen, Torchancen zu kreieren“, sagte Apfeld über sein Team und ergänzte mit Blick auf den Gegner: „Da ist der Angriff mit Mohamed Cissé und Pascal Weber natürlich richtig gut besetzt, beide haben viele Positionswechsel drin und sind dann schwer zu greifen. Da brauchen wir ein gutes Zweikampfverhalten.“ Klar ist aus Sicht des Spitzenreiters der Oberliga aber auch: „Wir haben auch unsere Stärken und können selbstbewusst sein.“

Eine der Ratinger Stärken nannte Schneider dann mit Blick auf das 04/19-Heimspiel gegen Sonsbeck: „Wer da alles am Freitag auf der Ersatzbank war – da wäre jede Mannschaft in der Oberliga froh, das als Startelf zu haben“, sagte der Hildener Chefcoach. Namentlich waren das Torwart Dennis Raschka, die Abwehrspieler Phil Spillmann und Jimmy Can Atila sowie die Mittelfeldspieler Yannick Geisler, Fabrizio Fili, Rinor Rexha – der das 3:2-Siegtor schoss –, Umut Yildiz und Edin Hadzibajramovic, zudem die Angreifer Sven Kreyer, Cem Sabanci und Eleftherios Vasileiadis. Tatsächlich eine komplette Mannschaft, allerdings vornehmlich offensiv ausgerichtet – da müsste dann auch jeder Oberligist schauen, wie er die Abwehr stellt.

Aber natürlich hat Schneider da Recht, auch Sonsbecks Coach Heinrich Losing hatte nach der Niederlage in Ratingen die Möglichkeiten von der Ersatzbank angesprochen und als „Wahnsinn“ bezeichnet – im positiven Sinne. Schneider findet über 04/19 ebenso wohlmeinend: „Das wird ein Brett.“ Für seinen VfB 03 zudem relevant: „Wir spielen auf einem für uns ungewohnten Rasen und haben zwei Tage weniger Pause zwischen dem Liga- und dem Pokalspiel. Auf der anderen Seite: Wir bleiben drin und im Spielfluss.“

Schneider beschwört die üblichen Pokal-Floskeln

Auch der Hildener Coach glaubt nicht, dass es wieder einen so offenen Schlagabtausch geben wird wie zum Saisonstart. „Wir werden auf jeden Fall viel dafür tun, nicht wieder fünf Dinger zu bekommen“, sagte Schneider schmunzelnd und ergänzte: „Drei Tage nach unserem Spiel gegen Biemenhorst das nächste in Ratingen zu haben, das diese Breite hat, ist brutal. Aber wenn wir an die zweite Halbzeit gegen Biemenhorst anknüpfen können, wäre das gut. Wir haben Dinge vorbereitet, mit denen wir Ratingen hoffentlich ärgern können. Ich finde: Der Druck ist bei Ratingen. Und ich ziehe jetzt mal die Floskel: ,Der Pokal hat seine eigenen Gesetze’.“

Dort treffen am Mittwochabend nicht nur der Spitzenreiter und der Tabellenfünfte der Oberliga aufeinander, sondern auch die beiden torhungrigsten Mannschaften: Seit dem 4:1 über Biemenhorst ist Hilden mit 26 Treffern in neun Partien in dieser Kategorie führend vor 04/19 mit seinen 25 Treffern. Da wäre ein erneutes 5:4 nicht abwegig.