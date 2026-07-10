Hilden empfängt den 1. FC Bocholt: Spielplan der Regionalliga West da

Am Freitagabend hat der Westdeutsche Fußballverband den Spielplan der Regionalliga West veröffentlicht. Dabei hat der Liga-Neuling VfB 03 Hilden am ersten Spieltag nicht nur gleich ein Heimspiel, sondern auch noch einen Niederrhein-Vergleich zu absolvieren, macht sich doch der 1. FC Bocholt auf den Weg zum VfB. Rot-Weiß Oberhausen muss beim Bonner SC ran, während die U23 von Borussia Mönchengladbach den SV Rödinghausen empfängt.
Am zweiten Spieltag hat RWO dann zum ersten Heimspiel die Sportfreunde Lotte zu Gast, während der 1. FC Bocholt den FC Schalke 04 II empfängt. Gladbachs U23 muss zum SC Paderborn II, der VfB Hilden reist zu den Sportfreunden Siegen.
Das zweite Niederrhein-Duell der Saison steht dann am 3. Spieltag zwischen Gladbachs U23 und dem 1. FC Bocholt an. Der VfB 03 Hilden empfängt dann den Ex-Bundesligisten SG Wattenscheid 09, RW Oberhausen tritt zum Ruhrpott-Duell beim VfL Bochum II an.
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte