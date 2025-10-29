Hilden 05/06 zwischen Pokaleuphorie und Liga-Alltag

In der Punkterunde der Kreisliga A Düsseldorf bleiben die Süder indes hinter den Erwartungen zurück. Rang sieben und 18 Punkte – mehr ist nach zehn Spieltagen nicht drin. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen, das ist nur Mittelmaß. „So ehrlich muss man sein. Wir haben unsere Vorgaben nur in Teilen erfüllt. Die Zwischenbilanz ist ein Stück weit enttäuschend. Auch die Spieler selbst sind damit nicht zufrieden“, macht der 1. Vorsitzende Holger Reinders deutlich.

Schon der Auftakt ging mit dem 2:3 auf eigenem Platz gegen den VfL Benrath daneben. Es folgte das 1:1 gegen den derzeitigen Tabellenführer Unterbach, bevor am vierten Spieltag mit dem 4:2 in Wersten der erste Saisonsieg feststand. Um ganz oben in der Tabelle eine nachhaltige Rolle zu spielen, fehlt es noch an Konstanz. Bereits in der Anfangsphase verlor das Team um Kapitän Niklas Strunz (28), einem der Führungsspieler auf und neben dem Platz, gegenüber der Konkurrenz an Boden. „Exemplarisch stehen da das 2:2 gegen den SC West nach überlegen geführten 90 Minuten und das 2:4 gegen den FC Büderich, als wir schon 2:0 vorne lagen. Da war gegen die vermeintlich leichten Gegner womöglich eine gewisse Portion Überheblichkeit dabei“, nennt Reinders zwei Partien, die eigentlich hätten gewonnen werden müssen. Dazu kamen urlaubsbedingte Ausfälle zu Saisonbeginn. Auch das Verletzungspech machte den Trainern, dazu zählt auch der bewährte Benni Gerdau, zu schaffen. Ganz böse erwischte es vor zwei Wochen den talentierten Mittelfeldspieler Leif Horsch (20), der mit einem Kreuzbandriss viele Monate ausfällt.

Mannschaft muss sich noch finden

Fakt ist auch: Es ist ein gewisser Prozess, bis die neuen Spieler integriert sind. Wie die landesligaerfahrenen, vom VfB 03 Hilden II an den Weidenweg gewechselten Kai Stanzick und Timo Kunzl. Oder der bisher vierfache Torschütze Vincenzo Lorefice, der bereits in der Oberliga unterwegs war und der vom Bezirksligisten TuSpo Richrath gekommene Florian Heuschkel. Sie alle benötigen, trotz individueller Qualität, eine gewisse Anlaufzeit bis die Abläufe reibungslos funktionieren, mannschaftliche Geschlossenheit und Kompaktheit Sonntag für Sonntag greifen.

Positive Ansätze gab es beim 2:1-Auswärtserfolg gegen den Zweiten Sportfreunde Gerresheim und zuletzt durch den späten Siegtreffer (90.) von Thomas Jarosch zum 2:1 bei TuSA 06. Vorher, zum 1:1, trug sich Taoufik Baouch (35) in die Torschützenliste ein. Der achte Saisontreffer des Routiniers, der in der Rückrunde der vergangenen Saison als Spielertrainer gute Arbeit leistete, sich jetzt aber wieder voll auf seine Aufgaben im linken offensiven Mittelfeld konzentrieren kann. Mit Erfolg, wie man sieht, schließlich kommen auch noch sieben Assists hinzu.

Grundsätzlich sieht Holger Reinders das Team auf dem richtigen Weg: „Die Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Trainerteam ist ausgezeichnet. Da passt sehr vieles zusammen. Torgefährlichkeit und Chancenverwertung, da besteht Verbesserungspotenzial. Von daher haben wir noch Luft nach oben, sind aber zuversichtlich, dass wir bis zum Ende der Hinrunde in der Tabelle noch einige Plätze gut machen.“