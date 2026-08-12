Hilden 05/06 verpflichtet 260-fachen Oberligaspieler

Für die SpVg Hilden 05/06 wird es am kommenden Sonntag (16. August – Anstoß 15.30 Uhr) in der Kreisliga A Düsseldorf mit dem Heimspiel gegen TuS Gerresheim richtig ernst. Für Marco Schobhofen, den neuen Chefcoach der Süder, ist es nicht nur einfach die Saisonpremiere, sondern auch der Start in eine neue sportliche Umgebung. Der Übungsleiter kommt vom Bezirksligisten SC Germania Reusrath und bringt mit Maurice Opperer (42) auch gleich einen Co-Trainer mit. Als Torwarttrainer vervollständigt der bereits bewährte Robin Jasch das Trio.
Schobhofen verbrachte seine aktive Kreisliga A- und Bezirksliga-Laufbahn in Reusrath, arbeitete dort anschließend als Co-Trainer, bevor 2020 der Wechsel als Chefcoach zu TuSpo Richrath folgte. Am Schlangenberg feierte der 39-Jährige mit dem Bezirksliga-Aufstieg im Juni 2023 seinen ersten größeren Erfolg. Wenige Wochen später ging es zurück nach Reusrath. Der SCR landete am Ende der abgelaufenen Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 2, auf Rang zwei, bevor sich in der Aufstiegsrelegation Rot-Weiss Essen II als zu hohe Hürde erwies.
Am Weidenweg kann von solchen Erfolgen derzeit nur geträumt werden. Zu den hoch gehandelten Aufstiegskandidaten zählen die Süder, nach Rang fünf in der abgelaufenen Saison, zunächst einmal nicht. „Sportfreunde Gerresheim, zuletzt Zweiter, Absteiger Hochdahl, VfL Benrath, eventuell Türkgücü Ratingen oder TuSA 06, das sind die Klubs, die für ganz oben in Frage kommen. Wir müssen schauen, dass wir mit unseren fünf neuen Leuten als Einheit schnell zusammenfinden und zu Beginn nicht an Boden verlieren. Am Saisonende hatte die SpVg 05/06 31 Punkte weniger als Aufsteiger Unterbach. Das darf so nicht wieder passieren“, blickt der neue Coach auch auf die vergangene Runde zurück.
Heuer will das Team um Kapitän Niklas Strunz von Beginn an eine gute Rolle spielen. Positive Voraussetzungen findet Schobhofen am Weidenweg allemal vor. „Ich bin hier top aufgenommen worden. Der Kontakt zum Vorsitzenden Holger Reinders, dem Sportlichen Leiter Dirk Schulten, der stark besetzte Kader, die Trainingsbedingungen, das alles passt prima zusammen“, sagt er. Mit der Vorbereitung ist der Coach ebenfalls einverstanden, selbst wenn aufgrund der Urlaubszeit bei der Trainingsbeteiligung Abstriche zu machen waren. Nur der Mittelfußbruch von Abwehrroutinier Hendrik Pitsch (33) schlug negativ ins Gewicht. „Aber ähnliche Probleme gibt es auch bei anderen Klubs. Wir sind jedenfalls auf einem guten Weg“, so Schobhofen. Dazu tragen auch die fünf Zugänge bei.
Auf Initiative des Trainers wurden die Bezirksligaspieler Lucas Wieczorek (24,Jahre, Abwehr, zuletzt SSV Berghausen) und der torgefährliche Fabian Pastow (23, Angriff, zuvor HSV Langenfeld und Berghausen) geholt. Hinzu kommt Abwehrspieler Semih Yildiz (25) vom A-Kreisligisten FC Bosporus Düsseldorf. Zuvor verpflichtete die 05/06-Vorstandsetage vom benachbarten „Hoffeld“ Michael Miler, Patrick Percoco und Tim Tiefenthal. Der erfahrene Torhüter Miler (32) stand viele Jahre beim VfB 03 Hilden II in der Landesliga zwischen den Pfosten. In der VfB 03-Reserve spielte, neben seinen sporadischen Einsätzen in der Ersten, auch Tim Tiefenthal (31), der in der letzten Saison allerdings für Sparta Bilk in der Bezirksliga auflief. Dort spielte (2024 bis 2026) mit Patrick „Coco“ Percoco auch der Süder Königstransfer schlechthin. In der persönlichen Bilanz des 34-jährigen Mittelfeldmanns stehen über 260 Oberligaeinsätze für den VfB. Mehr höherklassige Erfahrung geht kaum in der Kreisliga A.
Holger Reinders betont: „Wir haben in der letzten Saison eine schwache Rückrunde gespielt, auch weil uns die nötige Konstanz fehlte. Wenn wir das jetzt besser hinkriegen, sind wir schon einen gehörigen Schritt weiter. Die Neuverpflichtungen haben zweifellos fußballerische Qualität und Erfahrung.“ Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Wir haben da eine gesunde Mischung aus erfahrenen, aber auch jüngeren entwicklungsfähigen Spielern. Wichtig ist, dass unsere Leistungsträger möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommen. Die Trainer machen jedenfalls einen prima Job, wirken mit ihrer besonnenen Art und konstruktiven Anweisungen positiv auf die Spieler ein. Das Gesamtpaket scheint zu stimmen.“