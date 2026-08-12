Hilden 05/06 verpflichtet 260-fachen Oberligaspieler

Auf Initiative des Trainers wurden die Bezirksligaspieler Lucas Wieczorek (24,Jahre, Abwehr, zuletzt SSV Berghausen) und der torgefährliche Fabian Pastow (23, Angriff, zuvor HSV Langenfeld und Berghausen) geholt. Hinzu kommt Abwehrspieler Semih Yildiz (25) vom A-Kreisligisten FC Bosporus Düsseldorf. Zuvor verpflichtete die 05/06-Vorstandsetage vom benachbarten „Hoffeld“ Michael Miler, Patrick Percoco und Tim Tiefenthal. Der erfahrene Torhüter Miler (32) stand viele Jahre beim VfB 03 Hilden II in der Landesliga zwischen den Pfosten. In der VfB 03-Reserve spielte, neben seinen sporadischen Einsätzen in der Ersten, auch Tim Tiefenthal (31), der in der letzten Saison allerdings für Sparta Bilk in der Bezirksliga auflief. Dort spielte (2024 bis 2026) mit Patrick „Coco“ Percoco auch der Süder Königstransfer schlechthin. In der persönlichen Bilanz des 34-jährigen Mittelfeldmanns stehen über 260 Oberligaeinsätze für den VfB. Mehr höherklassige Erfahrung geht kaum in der Kreisliga A.

Holger Reinders betont: „Wir haben in der letzten Saison eine schwache Rückrunde gespielt, auch weil uns die nötige Konstanz fehlte. Wenn wir das jetzt besser hinkriegen, sind wir schon einen gehörigen Schritt weiter. Die Neuverpflichtungen haben zweifellos fußballerische Qualität und Erfahrung.“ Der 1. Vorsitzende ergänzt: „Wir haben da eine gesunde Mischung aus erfahrenen, aber auch jüngeren entwicklungsfähigen Spielern. Wichtig ist, dass unsere Leistungsträger möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommen. Die Trainer machen jedenfalls einen prima Job, wirken mit ihrer besonnenen Art und konstruktiven Anweisungen positiv auf die Spieler ein. Das Gesamtpaket scheint zu stimmen.“