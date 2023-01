Hilden 05/06 verpatzt den Punktspielauftakt Die Süder verlieren bei den Sportfreunden Gerresheim mit 2:3. Der SV Nord startet erst am Sonntag bei der TuRU-Reserve.

„Aus unserer Sicht wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen. Wir haben zwar die erste Halbzeit verschlafen, uns aber nach der Pause erheblich gesteigert, ein anderes Gesicht gezeigt. Am Ende wurden wir für unseren Aufwand nicht belohnt“, fasste 05/06-Coach Andreas Kober seine Eindrücke zusammen.

Gerresheim führte zur Pause durch Philipp Möller (20.) und Jannik Behrens (26.) verdient mit 2:0. Kober reagierte, brachte mit dem Torschützen zum 2:2-Ausgleich Hendrik Mertes (70. – Kopfball), Patrick Trautner und Taoufik Baouch ein Trio aufs Feld, das merklich für Belebung sorgte. Auch der aus der Zweiten in den Kreisliga A-Kader berufene Bleron Arifi setzte nun Akzente, markierte fünf Minuten nach Wiederbeginn auf Zuspiel von Gaku Adachihara das Anschlusstor. Am Ende hatte der Tabellendritte aber doch den längeren Atem, profierte beim Siegtreffer (87.) durch Behrens von einem von Kapitän Sascha Hofrath verursachten Foulelfmeter.

Für diese Niederlage wollen sich die Hildener am Sonntag (14.30 Uhr – Sportplatz Fährstraße) beim FC Bosporus Düsseldorf rehabilitieren. „Wir müssen das Ergebnis in Gerresheim aus den Köpfen bekommen und am besten dreifach punkten. Mit Tesla am Mittwoch und vier Tage später gegen Spitzenreiter Benrath-Hassels stehen uns schwere Aufgaben bevor“, betont Trainer Kober. Und das alles ohne das Torjägerduo Bastian Adoma und Kingsley Annointing. Um es richtigzustellen: Annointing befindet sich in einem mehrwöchigen Heimaturlaub in Ghana. Adoma ist nach der roten Karte am 11. Dezember im Spiel gegen Polizei SV Düsseldorf sechs Spiele gesperrt.