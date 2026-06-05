Hilden 05/06 verpasst Niederrheinpokal in der Verlängerung

Hilden verpasst den Einzug in den Niederrheinpokal – Foto: Sascha Zeise

Düsseldorfer SC 99 – SpVg. Hilden 05/06 n.V. 3:2 (2:2/1:0). Auf der neutralen Anlage der Sportfreunde Gerresheim ging es vor knapp 200 Zuschauern um das letzte Ticket zur Teilnahme an der ersten Runde des Niederrheinpokals. Landesligist FC Kosova Düsseldorf und der im Kreispokalfinale im Elfmeterschießen unterlegene Bezirksligavertreter Lohausener SV hatten sich bereits qualifiziert. Dieses eigentlich gar nicht eingeplante „kleine Kreispokalfinale“ stand erst nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die Dritte Liga neu im Terminkalender.

„An der Leimkuhle“ wurde es am Ende der regulären Spielzeit noch richtig spannend. Nach Vorarbeit von Hicham Bajut erzielte Jan Hallmann die 2:1-Führung (90.) für die Hildener, die sich kurzzeitig als Niederrheinpokal-Teilnehmer wähnten. Allerdings kassierten sie vier Minuten später durch Tom Hennig den Ausgleich (90+4). In der Verlängerung hatten die Düsseldorfer konditionell mehr zuzusetzen, sorgten aber erst spät (117.) durch Florian Gnida für die Entscheidung.

Hilden verpasst Überraschung

Bis in die „Overtime“ hinein erwies sich der Kreisliga A-Fünfte als nahezu gleichwertiger Gegner, rief dabei gerade im zweiten Durchgang eine starke Leistung ab. Das von Niklas Strunz erzielte 1:1 (68.) war der verdiente Lohn. Auch hier leistete Bajut die Vorarbeit, nachdem die Derendorfer durch den Flachschuss von Richard Marliani (29.) in Führung gingen. „In der regulären Spielzeit war kaum ein Klassenunterschied zu erkennen. Nach einer nahezu ausgeglichenen ersten Halbzeit hat sich unser Team merklich gesteigert. Schade, das späte 2:2 hätten wir mit etwas mehr Entschlossenheit sicher verhindern können. In der Verlängerung war es von der Kraft her schwierig, da konnte der DSC noch was drauf packen. Trotzdem haben unsere Jungs das am Ende einer langen Saison noch hervorragend gemacht und dem Bezirksligisten alles abgefordert“, urteilte hinterher Holger Reinders, der 1. Vorsitzende der SpVg. 05/06.