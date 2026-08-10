Hilden 05/06 unterliegt SCU trotz starker erster Hälfte

Am Ende spiegelten sich die spielerischen Vorteile des SC Unterbach im zweiten Durchgang auch im Ergebnis wider. Beide Teams fanden anfangs schwer in die Partie. Fehlpässe störten zu oft den Spielaufbau. Dabei waren es die Hildener, die die ersten Chancen verzeichneten.
Nach einer vielversprechenden Angriffsaktion der Süder rettete Unterbachs van Tuan Nguyen per Kopfball gerade noch vor der eigenen Torlinie (12.). Zehn Minuten später bewies der neue Außenbahnspieler sogar Torjägerqualitäten, schloss einen schnellen Konter über die rechte Seite mit einem Flachschuss in die lange Ecke zum 0:1 ab.
Trotz der Führung war Trainer Axel Bellinghausen mit der Vorstellung seiner umformierten Elf nicht einverstanden, machte das in der „Trinkpause“ auch unmissverständlich klar. Gleichwohl gaben die Süder auch in der Folge weitgehend den Ton an, erspielten sich klare Torchancen. So hätte der nach Zuspiel von Tim Tiefenthal frei vor Laurin Beer auftauchende Giacomo Russo den Ausgleich machen müssen, scheiterte aber am gut reagierenden SCU-Schlussmann (31.). Der blieb indes völlig chancenlos, als Tim Tiefenthal nach der Ecke von Patrick Percoco das Spielgerät aus halblinker Position technisch sauber und präzise in die lange Ecke setzte. Der Innenpfosten hatte da auch noch Aktien im Spiel.
Finn Twiste brachte nach Vorarbeit von Jannik Behrens den Bezirksliga-Aufsteiger dann erneut in Führung (43.). Für den Halbzeitstand sorgte Patrick Percoco mit einem „Tor des Monats“. Nahezu von der rechten Seitenlinie schoss der von der DJK Sparta Bilk gekommene 34-Jährige, der sich bis dahin immer mehr zur zentralen Person im Mittelfeld etabliert hatte, einen Freistoß aus gefühlt 35 Metern hoch in die entgegengelegene Torecke.
Gleich nach Wiederbeginn (46.) rückte der Bezirksligist die Kräfteverhältnisse wieder ins rechte Licht. Gerade erst eingewechselt, stand Sasa Jovanovic nach der Behrens-Hereingabe von der linken Seite goldrichtig – 2:3. Der offensive Mittelfeldspieler setzte nach Zuspiel von Finn Twiste (57.) schon früh den Schlusspunkt. Trotz der optischen Vorteile des SCU – die Einschussmöglichkeiten der Süder durch Fabian Pastow oder des zweimal (50., 74.) an Keeper Beer scheiternden Darius Wischnewski (2) waren auch nicht zu verachten.
Marco Schobhofen, der neue Coach der SpVg. 05/06, bilanzierte: „Wir spielten eine gute erste Halbzeit, das 2:2 zur Pause war aus meiner Sicht zu wenig. Das Gegentor direkt nach der Halbzeit müssen wir verhindern. Alles in allem war es aber ein ordentlicher Test gegen den klassenhöheren Gegner.“ Dimi Thoidis, der Sportliche Leiter des SCU, urteilte: „Die Leistung in der zweiten Hälfte stimmte. Da haben wir wenig zugelassen und zielstrebiger nach vorne gespielt. Aber wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben.“