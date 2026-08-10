Hilden 05/06 unterliegt SCU trotz starker erster Hälfte

Gleich nach Wiederbeginn (46.) rückte der Bezirksligist die Kräfteverhältnisse wieder ins rechte Licht. Gerade erst eingewechselt, stand Sasa Jovanovic nach der Behrens-Hereingabe von der linken Seite goldrichtig – 2:3. Der offensive Mittelfeldspieler setzte nach Zuspiel von Finn Twiste (57.) schon früh den Schlusspunkt. Trotz der optischen Vorteile des SCU – die Einschussmöglichkeiten der Süder durch Fabian Pastow oder des zweimal (50., 74.) an Keeper Beer scheiternden Darius Wischnewski (2) waren auch nicht zu verachten.

Marco Schobhofen, der neue Coach der SpVg. 05/06, bilanzierte: „Wir spielten eine gute erste Halbzeit, das 2:2 zur Pause war aus meiner Sicht zu wenig. Das Gegentor direkt nach der Halbzeit müssen wir verhindern. Alles in allem war es aber ein ordentlicher Test gegen den klassenhöheren Gegner.“ Dimi Thoidis, der Sportliche Leiter des SCU, urteilte: „Die Leistung in der zweiten Hälfte stimmte. Da haben wir wenig zugelassen und zielstrebiger nach vorne gespielt. Aber wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben.“