Hilden 05/06 und SV Nord sind am Mittwoch im Einsatz Während die Süder in Oberbilk spielen, treffen die Norder zu Hause auf den Bezirksliga-Absteiger SV Hösel.

Nur drei Tage nach ihren Niederlagen am vergangenen Sonntag bietet sich den Hildener A-Kreisligisten SpVg 05/06 und SV Nord, mittendrin in einer englischen Woche, die Chance zur Wiedergutmachung. Allerdings stehen beide Mannschaften am heutigen Mittwoch vor kniffligen Aufgaben.