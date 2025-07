Hilden 05/06 punktet mit Oberliga-Erfahrung

Ein neues Trainerteam und Zugänge, die bereits in höheren Spielklassen die Fußballstiefel schnürten. A-Kreisligist SpVg Hilden 05/06 stellt sich im Vergleich zur vergangenen, auf Rang sechs beendeten Spielzeit in Teilen anders auf. Angefangen bei Chefcoach Thomas Zak, der von Michael Sagorski (zuletzt beim Solinger B-Kreisligisten TG Burg) und dem schon in der vergangenen Rückrunde als Assistent von Spielertrainer Taoufik Baouch tätigen Benni Gerdau unterstützt wird.

Sein Nachfolger kommt zweifellos mit einigen Vorschusslorbeeren an den Weidenweg. Selbst wenn die Trainerlaufbahn aus beruflichen und privaten Gründen nicht immer durchgängig war. Der unweit der 05/06-Platzanlage wohnende 60-Jährige arbeitete zuletzt zwei Spielzeiten beim A-Kreisligisten TSV Solingen II. In seiner aktiven Karriere lief der A-Lizenz-Trainer unter anderem für Union Solingen (seinerzeit noch 2. Bundesliga), den VfB Langenfeld, Wuppertaler SV und den damaligen Landesligisten (1995/96) SV Hilden-Nord auf. Co-Trainer bei den U17-Bundesliga-Junioren von Fortuna Düsseldorf (2012/13) und Coach bei den A-Junioren des VfB 03 Hilden (2014/15) hießen die Stationen im Nachwuchsbereich. Von 1999 bis 2002 trainierte Zak den FC Germania Hochdahl – gekrönt mit dem Bezirksliga-Aufstieg 2001 – und in 2012 Sportfreunde Baumberg II.

Jetzt also die SpVg. 05/06 und die Kreisliga A Düsseldorf. Für die kommenden Aufgaben scheinen die Süder personell gewappnet. Vom letztjährigen Kader sind nur der zu Sportfreunde Gerresheim gewechselte Torhüter Pascal Carla und der mit zuletzt 14 Treffer zu Buche stehende Kingsley „King“ Annointing nicht mehr dabei.

Eine Menge fußballerische Qualität ist von den neuen Leuten zu erwarten. In erster Linie von Kai Stanzick (27), Kapitän und Abwehrchef, sowie Timo Kunzl (29), der bei 05/06 die ersten Schritte im Seniorenfußball machte, 2016 an die Hoffeldstraße wechselte und nun an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Das Duo kommt vom Landesliga-Team des VfB 03 Hilden. Der 30-jährige Vincenzo Lorefice erzielte letzte Saison für den A-Kreisligisten Sport-Ring Solingen in 27 Begegnungen 31 Tore, spielte zuvor für Solingen 03, den VfB Solingen und den ASV Mettmann schon höherklassig. Und absolvierte für den VfB 03 Hilden über 50 Meisterschafts-Spiele in der Oberliga.

Spannende Verstärkungen

Darius Wischnewski (22 Jahre, Angreifer) vom Bezirksligisten SSV Berghausen, Kerim Yazir (25, Mittelfeld) vom TSV Solingen II, der vom MSV Hilden zurück gekommene Außenbahnspieler Hicham Bajut (25) und Rachid Adda (30, SC Unterbach, Mittelfeld) sind die weiteren externen Zugänge. Dazu kommen die aus dem eigenem Nachwuchs aufgerückten Lasse Horsch (Torhüter) und Adam El Meskiri Sahli (Mittelfeld).

Derweil sind drei Testspiele absolviert: Ratingen 04/19 II 2:3, TG Burg 5:0 und SG Hackenberg II 13:0. An diesem Sonntag (15.15 Uhr) geht es zum Bezirksligisten SC Velbert II. Am 3. August (15.30 Uhr) empfängt das Zak-Team Landesligaaufsteiger TSV Solingen. Punktspielauftakt ist am 17. August (15.30 Uhr – Weidenweg) gegen den VfL Benrath.

„Wir gehen mit einem großen Kader in die Vorbereitung, alle Jungs bekommen in den Tests ihre Spielanteile. Während der Saison wollen wir mit 21, 22 Feldspielern und zwei Torleuten arbeiten. Jetzt geht es aber erst einmal darum, die Zugänge zu integrieren“, betont Thomas Zak. Holger Reinders, der 1. Vorsitzende der SpVg. 05/06, ergänzt: „Souveränität und Fachkompetenz strahlten die neuen Trainer von Beginn an aus, haben schon jetzt ein gutes Standing bei der Mannschaft. Die neuen Spieler hinterlassen einen positiven Eindruck, passen auch charakterlich. Unabhängig von den sogenannte Geheimfavoriten in der Liga, wollen wir zunächst einmal eine gute Rolle im oberen Tabellendrittel spielen.“