Hilden 05/06 ist weiter im Pokal Die Süder behaupten sich in Hochdahl, Rath schaltet den SSV Erkrath aus.

SC Rhenania Hochdahl – SpVg. Hilden 05/06 2:4 (0:0). Erst in den zweiten 45 Minuten ging so richtig die Post ab. Vor dem Seitenwechsel agierten beide Teams eher verhalten. Die Hochdahler Jörn Schmitz und Kevin Naulin scheiterten knapp, auf der Gegenseite wurde der Schuss von Fabian Pastow im letzten Moment von Vla Carmine Coulibaly zur Ecke abgewehrt (21.), später (36.) fand Hicham Bajut in SCR-Keeper Andreas Miheev seinen Meister (36.). Durch den direkt verwandelten Eckball von Naulin (53.) lag der Kreisliga-B-Spitzenreiter vorne. Hildens Taoufik Baouch, erst drei Minuten im Spiel, glich aus (61.) und servierte drei Minuten darauf maßgerecht eine Ecke auf den Kopf von Bastian Adoma – 1:2. Die Einheimischen glichen nach einem Patzer von 05/06-Keeper Maikel Schleiden durch Nuri Gülmez aus (82.). Die Partie blieb spannend, bis Bajut den Sieg des A-Kreisligisten (85.) perfekt machte. SCR-Coach Julian Ramos Lucas: „Wir waren giftig in den Zweikämpfen und haben dem klassenhöheren Gegner alles abverlangt. Es war besonders in der zweiten Halbzeit ein spannendes, ausgeglichenes Derby. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen.“ Gäste-Coach Andreas Kober konstatierte: „Durch einige Umstellungen in der Startelf lief es vor der Pause noch nicht rund. Später war dann Taoufik Baouch mit einem Tor und zwei Vorbereitungen unser Unterschiedsspieler. Es war gerade in der Schlussphase ein enges Spiel mit dem glücklicheren Ende für uns.“

Rhenania Hochdahl: Miheev – Brumby, Lotz, Malek (72. Gülmez), Grabiak, Rathschlag, Schuldeis, Schössler, Coulibaly, Schmitz, Naulin.

Hilden 05/06: Schleiden – Schnabel, Hofrath, Horsch, Coban, Pastow (58. Baouch), Nadir (46. Müller), Mertes (78. Citak), Busse (46. Trautner), Bajut, Adoma (70. Tiedemann).