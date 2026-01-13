Hilden 05/06 holt sich den Stadtmeistertitel

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in Hilden einen neuen Stadtmeister. Und es schafft ausgerechnet eine Mannschaft, die in den beiden letzten Jahren auf dem Hallenparkett nicht wirklich zu überzeugen wusste. „Wir wollen uns nicht blamieren“, gab im Vorfeld Holger Reinders als Ziel aus. Am Ende eines sechsstündigen Turniertages stellte der Vorsitzende der SpVg Hilden 05/06 fest: „Ich bin zufrieden.“
Und ergänzte: „Die Gruppeneinteilung hat es uns in der Vorrunde auch einfacher gemacht. Gegen den AC Italia II, der schon 1:0 führte, haben wir uns etwas schwer getan, aber noch mit 2:1 gewonnen.“ Im Finale setzte sich der A-Kreisligist gegen die klassentiefere MSV-Erste mit 3:1 durch.
Im Endspiel ging der MSV durch einen Treffer von Younes Darakoui mit 1:0 in Führung. Niklas Strunz glich wenig später zum 1:1 aus. Dann strich ein weiterer Süder Schuss am rechten Pfosten vorbei. Die SpVg. bekam Oberwasser, gleichwohl blieb das Spiel umkämpft. Nach einer Parade des MSV-Keepers erzielte Strunz die 2:1-Führung der Süder und legte zehn Sekunden vor dem Abpfiff noch das 3:1 nach, als er nach einem langen Abschlag den Ball aufnahm, den Torwart ausspielte und die Kugel locker in den Kasten schob.
Durch den Dreierpack setzte sich Strunz auch an die Spitze der Torjägerliste. Einziger Wermutstropfen im Süder Freudenbecher war die schwere Verletzung, die sich Florian Heuschkel ohne Fremdeinwirkung am rechten Fuß zuzog. Die ärztliche Diagnose: Bruch des Sprunggelenks.
Für Thomas Zak war der erste Auftritt beim Hildener Futsal-Masters zugleich ein Erfolgserlebnis. „Wir haben nur einmal in der Halle trainiert, deshalb war der Sieg schon überraschend. Das habe ich von der Mannschaft nicht so erwartet, denn wir haben wegen Urlaubsausfällen und Krankheit nicht den ganzen Kader zur Verfügung. Acht Spieler und zwei Torhüter – das war unser letztes Aufgebot“, berichtet der Chefcoach der SpVg. 05/06. In der Kreisliga A belegt sein Team Rang sechs, mit wenig Chancen nach oben, aber auch keinen Ängsten nach unten. Wohl auch deshalb freute sich Zak ungemein und erklärte: „Den Willen an den Tag zu legen, so ein Turnier zu spielen, dieser Siegeswille hat mich positiv überrascht. Dieser Titelgewinn ist sehr gut für die Moral – so kann man gut in die Rückrunde reingehen.“
Finalgegner MSV nahm seine Niederlage gelassen. „Unter der Prämisse als Spaßveranstaltung ist der zweite Platz gut. Sehr wichtig ist für uns, dass sich keiner verletzt hat – bei anderen Teams sah das anders aus“, sagte Mohammed Bajut. Zugleich bestätigte der Sportliche Leiter des Kreisliga-B-Spitzenreiters augenzwinkernd und mit Blick auf den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen: „Ja, wir sind zum dritten Mal hintereinander auf dem zweiten Platz, haben also praktisch den Titel Vizekusen. Wir sind im Finale mit der 1:0-Führung gut gestartet, dann haben uns kleine Fehler rausgebracht.“
Der FC Türkspor, der im Aufstiegsrennen der Kreisliga B auf einen Ausrutscher des Ortsrivalen MSV lauert, hoffte beim Masters vergeblich auf den Einzug ins Überkreuzspiel. „Unser Ziel haben wir um 30 Sekunden verpasst. Der AC Italia hat noch ein Tor gemacht, sonst wären wir im Halbfinale gewesen“, sagte Halil Bulut. Der Vorsitzende des FC Türkspor spielte damit auf die knappe 0:1-Niederlage im letzten Gruppenspiel an. Gleichwohl war er zufrieden, denn in der Partie um Platz fünf setzten sich die FC-Fußballer imElfmeterschießen mit 5:4 gegen die Zweite des AC Italia durch. „Draußen war es kalt, drinnen gab es schönen Fußball und überraschend viele Zuschauer“, bilanzierte Bulut und hatte dann auch noch ein Lob für den SV Nord: „Großen Dank an den Veranstalter, der keine Seniorenmannschaft hat, aber das Turnier so durchgezogen hat. Das war ganz toll.“
Auch Mario Tassone nahm positive Eindrücke aus der Veranstaltung mit. „Ich fand es sehr angenehm. Wir sind schon zufrieden, auch wenn wir gerne gewonnen hätten. Wichtig ist, dass wir keine Verletzten haben – auch ein Sieg wäre das nicht wert gewesen“, erklärte der Vorsitzende des AC Italia, der im Halbfinale gegen den späteren Meister knapp mit 0:1 den Kürzeren zog und am Ende durch den 1:0-Erfolg über die MSV-Zweite den dritten Platz belegte.
Entspannt wirkten auch Simon Tsotsalas vom Sportbüro der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) und Alex Beduhn von der Jugendabteilung des SV Nord. Der E-Jugend-Trainer war aufgrund seiner Erfahrung als Turnierorganisator vereinsintern als federführend auserkoren worden, erhielt die Information allerdings erst Ende November. Simon Tsotsalas stellte noch einmal klar: „Der Hauptverein war schon im Frühjahr informiert.“