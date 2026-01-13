Hilden feiert. – Foto: Sascha Zeise

Hilden 05/06 holt sich den Stadtmeistertitel Trainer Thomas Zak ist verblüfft: Nur acht Feldspieler und zwei Torhüter reichen den Südern zur Überraschung. Derweil zieht der MSV Hilden bereits zum dritten Mal hintereinander im Finale den Kürzeren.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in Hilden einen neuen Stadtmeister. Und es schafft ausgerechnet eine Mannschaft, die in den beiden letzten Jahren auf dem Hallenparkett nicht wirklich zu überzeugen wusste. „Wir wollen uns nicht blamieren“, gab im Vorfeld Holger Reinders als Ziel aus. Am Ende eines sechsstündigen Turniertages stellte der Vorsitzende der SpVg Hilden 05/06 fest: „Ich bin zufrieden.“

Und ergänzte: „Die Gruppeneinteilung hat es uns in der Vorrunde auch einfacher gemacht. Gegen den AC Italia II, der schon 1:0 führte, haben wir uns etwas schwer getan, aber noch mit 2:1 gewonnen.“ Im Finale setzte sich der A-Kreisligist gegen die klassentiefere MSV-Erste mit 3:1 durch. Im Endspiel ging der MSV durch einen Treffer von Younes Darakoui mit 1:0 in Führung. Niklas Strunz glich wenig später zum 1:1 aus. Dann strich ein weiterer Süder Schuss am rechten Pfosten vorbei. Die SpVg. bekam Oberwasser, gleichwohl blieb das Spiel umkämpft. Nach einer Parade des MSV-Keepers erzielte Strunz die 2:1-Führung der Süder und legte zehn Sekunden vor dem Abpfiff noch das 3:1 nach, als er nach einem langen Abschlag den Ball aufnahm, den Torwart ausspielte und die Kugel locker in den Kasten schob.

Heuschkel wird lange fehlen Durch den Dreierpack setzte sich Strunz auch an die Spitze der Torjägerliste. Einziger Wermutstropfen im Süder Freudenbecher war die schwere Verletzung, die sich Florian Heuschkel ohne Fremdeinwirkung am rechten Fuß zuzog. Die ärztliche Diagnose: Bruch des Sprunggelenks. Für Thomas Zak war der erste Auftritt beim Hildener Futsal-Masters zugleich ein Erfolgserlebnis. „Wir haben nur einmal in der Halle trainiert, deshalb war der Sieg schon überraschend. Das habe ich von der Mannschaft nicht so erwartet, denn wir haben wegen Urlaubsausfällen und Krankheit nicht den ganzen Kader zur Verfügung. Acht Spieler und zwei Torhüter – das war unser letztes Aufgebot“, berichtet der Chefcoach der SpVg. 05/06. In der Kreisliga A belegt sein Team Rang sechs, mit wenig Chancen nach oben, aber auch keinen Ängsten nach unten. Wohl auch deshalb freute sich Zak ungemein und erklärte: „Den Willen an den Tag zu legen, so ein Turnier zu spielen, dieser Siegeswille hat mich positiv überrascht. Dieser Titelgewinn ist sehr gut für die Moral – so kann man gut in die Rückrunde reingehen.“