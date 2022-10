Hilden 05/06 gewinnt Aufsteiger-Derby beim SV Nord SSV Erkrath bestätigt gegen SV Hösel seinen Heimnimbus. SSVg Haan bejubelt einen Sieg im Kellerduell beim HSV Langenfeld II.

Nach einer 20-minütigen Unterbrechung, inklusive der ärztlichen Erstversorgung, ging es weiter. Anfangs noch ein wenig beeindruckt, zeigten beide Mannschaften unter der souveränen Leitung des oberligaerfahrenen Schiedsrichters Marcel Donath eine richtig gute Kreisliga A-Partie mit vielversprechenden Chancen in beiden Strafräumen. Das Tor des Tages markierte Babacan Citak nach der Kopfballvorlage von Hicham Bajut fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Damit war das Derby aber nicht wirklich entschieden.

Beide Teams spielten nach der Pause munter nach vorne, kreierten gute Einschussmöglichkeiten. Allerdings präsentierten sich die beiden Schlussleute Szymon Uszycki (Nord) und Pascal Carla (05/06) in toller Form, ließen keinen Gegentreffer zu. Obwohl die Süder in der Tabelle um einige Positionen besser stehen, sah Mursel Zabeli keinen Unterschied: „Das 0:1 musste so nicht fallen, dem ging ein Stellungsfehler in unserer Abwehr voraus. Dennoch haben wir eine richtig gute Leistung abgeliefert. Einziges Manko: Wir haben unsere Torchancen einfach nicht genutzt. Ein Remis wäre angesichts des Spielverlaufs gerechter gewesen.“ Ähnlich urteilte Andreas Kober, der Trainer der SpVg. 05/06: „Aus meiner Sicht war es in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Begegnung. Nach der Halbzeit hatten wir phasenweise Vorteile, waren griffiger in den Zweikämpfen. Aber das war auch notwendig, weil sich der SV Nord als starker Gegner präsentierte. Am Ende war es knapp, aber die hart erkämpften Punkte nehmen wir gerne mit.“

SV Hilden-Nord: Uszycki – Sezek, R. Kocak (20. Wisniewski), El Quitar, Brückner (62. Yanikoglu), Tadlaoui, A. Zabeli (82. Bayram), Giesler, Alili (70. da Silva Gabriel), Boyraoua (85. Veseli), O. Kocak.

SpVg. Hilden 05/06: Carla – Jeuck, Hofrath, Müller, Schläbitz, Nadir, Trautner (88. Busse), Citak (80. Tiedemann), H. Bajut (72. Pastow), Adoma (73. Annointing), Baouch (90+1 Coban).