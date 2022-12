Hilden 05/06 erlebt Spielabbruch SV Hilden-Nord kassiert eine Abfuhr. SpVg. SSV Erkrath vergibt einen möglichen Sieg. SSVg Haan feiert fünften Saisonsieg.

FC Bosporus Düsseldorf – SSV Erkrath 2:2 (1:1). Obwohl einige grippekranke Stammkräfte fehlten, hätten die Erkrather die Partie für sich entscheiden können. So führten die Gäste bis zwei Minuten vor dem Abpfiff mit 2:1, bevor Kamelettin Demir noch der Ausgleich gelang. „Hinten raus fehlten uns die personellen Alternativen. Trotzdem müssen wir das Spiel gewinnen, dürfen den schon sicher geglaubten Sieg am Ende nicht so einfach wegschenken. Die Chancen waren da, um die Partie schon vorher für uns zu entscheiden“, kommentierte SSV-Trainer Daniel Hummler die Punkteteilung.

Kapitän Sammy Heuer brachte sein Team nach einem langen Pass von Milutin Jovanovic in Führung (19.). In der Nachspielzeit von Durchgang eins glich Gürkan Gülten aus. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn sorgte Marco Pereira Kränzle nach einer Heuer-Flanke per Kopfball für das 2:1, während Niklas Lemmer und Mohamed Achabakh noch gute Chancen liegen ließen.

SSV Erkrath: Meyer – Hahn (74. Müller), Leesten, Pereira Kränzle, Heuer, Pira, Jovanovic, Vinciguerra, Buyaala, Achabakh, Lemmer (80. Horn).

Sportfreunde Gerresheim – SV Hilden-Nord 7:2 (3:1). Das deutliche Ergebnis entsprach nicht dem Spielverlauf. „Der Sieg der Gerresheimer geht in Ordnung, aber wir waren, auch wenn wir die erste halbe Stunde verschlafen haben, keinesfalls um fünf Tore schlechter. Am Ende traf der Schiri einige merkwürdige Entscheidungen. Zumindest zwei Gegentore fielen aus klarer Abseitsposition“, relativierte SV Nord-Trainer Mursel Zabeli die Pleite.

Gerresheim legte zunächst ein 2:0 vor (8., 20.), bevor Fatlir Alili verkürzte (31.). Die Gastgeber stellten schnell (33.) auf 3:1, ehe sich Benjamin Prah zweimal (41., 44.) die nicht genutzte Chance zum Anschlusstreffer bot. Prah traf dann später (67.) auf Zuspiel von Onur Kocak zum 2:4. In der Schlussviertelstunde wollten die Gäste es noch einmal zwingen, entblößten die Abwehr und handelten sich so noch drei Kontertore (75., 78., 78.) ein. Timo Braun (3), Pascal Thomassen (2), Anas Aznai und Jannik Behrens trugen sich bei den Platzherren in die Torschützenliste ein.

SV Hilden-Nord: Uszycki – Nyamtiro, Sezek, Bayram (81. Sounde), Paschek, Tadlaoui, El Quitar, Alili, Boyraoua (79. Brückner), O. Kocak, Prah.

Polizei SV Düsseldorf – SpVg. Hilden 05/06 – Spielabbruch 2:0 (1:0). Mit dem Spielabbruch durch Schiedsrichter Jannis Pawlowski in der Nachspielzeit endete die Partie in Grafenberg. „Der Unparteiische hatte wohl nicht seinen besten Tag erwischt, unterband nur unzureichend die Fouls und Provokationen der Düsseldorfer und war am Ende der ganzen Sache nicht mehr gewachsen. Auslöser der Tumulte und üblen Beschimpfungen war, so unsere Wahrnehmung, eine rassistische Beleidigung eines PSV-Spielers gegenüber unserem Bastian Adoma“, brachte Andreas Kober seine Eindrücke auf den Punkt. Der 05/06-Coach ergänzte: „Wir haben bestimmt keine gute Leistung gezeigt, aber was sich da am Ende abspielte, hatte aus unserer Sicht mit Fußball nicht viel zu tun.“

Ricardo Arturo Mella Venegas (13.) und Marcel Schillings (90+2) erzielten die Borussia-Tore.

SSVg 06 Haan – 1. FC Solingen 2:0 (1:0). Durch den fünften Saisonsieg verbuchten die Haaner aus den letzten drei Begegnungen immerhin sieben Punkte. Das Kellerduell verlief über weite Strecken ausgeglichen. „Die Solinger sind zwar Letzter, haben aber einige gute Jungs in ihren Reihen. Was fehlt, ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Von daher war es für uns nicht so einfach. Unter dem Strich ist unser Sieg aber verdient“, fasste SSVg 06-Trainer Yassin El Yaghmouri zusammen.

Zum Matchwinner avancierte Marcel Stoppel, der nach einer feinen Einzelaktion Torhüter Jannik Deutzmann mit einem gefühlvollen Heber ebenso das Nachsehen gab (19.) wie zehn Minuten vor dem Abpfiff nach Zuspiel von Temel Gökce. Gökce selbst (11.) und Can Aktas auf Zuspiel von Kevin Nassen (44.) fanden mit ihren vielversprechenden Chancen in Deutzmann ihren Meister. Dessen Kollege im Haaner Tor, Benni Abazay, verhinderte noch vor dem 1:0 reaktionsschnell die mögliche Gäste-Führung.

SSVg 06 Haan: Abazay – Kamawah, Akdemir, H. Aktas, M. Kahraman, Airoud, Maral, Stoppel (85. Nefes), C.-A. Aktas, K. Nassen (75. Yagiz), T. Gökce.