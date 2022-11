Hilden 05/06 beendet die stolze Serie des SV Hösel In der Kreisliga A muss sich der SVH geschlagen geben, der ASV feiert einen Kantersieg, RWL enttäuscht nicht. Die SSVg Heiligenhaus gewinnt weiter.

Die Erfolgsserie des SV Hösel in der Kreisliga A Düsseldorf nach zuletzt vier Siegen ist gestoppt. Das Heimspiel gegen Hilden 05/06 ging 1:3 verloren, aber diese Niederlage war völlig unnötig. Hilden, viel Theatralik nach Zweikämpfen zeigend, um so nach der plötzlichen Führung Zeit zu schinden, lief nur zwei wirkliche Angriffe und machte zwei Treffer daraus. Und die klar überlegenen Höseler vergaben ihre Chancen am laufenden Band.