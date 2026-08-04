Hildburghausen zwei Klassen besser

Die Eintracht übernahm vom Anpfiff an das Kommando, spielte mit viel Tempo nach vorn und setzte die Gäste früh unter Druck. Die verdiente Führung ließ deshalb nicht lange auf sich warten. Max Andersch setzte sich auf der rechten Seite mit seiner Schnelligkeit durch und bediente Maximilian Schneider, dessen abgefälschter Abschluss zum 1:0 im Netz landete. Nur eine Minute später verhinderte Gästekeeper Jens Schuchardt nach einem Steckpass von Sandro Eichhorn auf Schneider den zweiten Gegentreffer. Wenig später strich ein Freistoß von Eichhorn aus rund 25 Metern nur hauchdünn am Pfosten vorbei. Auch die Trinkpause brachte keine Wende. Direkt danach spielte Hildburghausen den nächsten starken Angriff aus. Dieses Mal bereitete Louis Kreußel über die linke Seite vor, Schneider nahm den Ball gekonnt mit und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf vergaben die Gastgeber sogar das mögliche 3:0, als zunächst Schneider frei an Schuchardt scheiterte und Andersch den Nachschuss am Pfosten vorbeisetzte. Noch vor dem Seitenwechsel fiel der dritte Treffer dann doch. William Simon schlug einen Freistoß von der Mittellinie gefühlvoll in den Strafraum, wo Innenverteidiger Jonas Treubig clever eingelaufen war und erfolgreich vollendete.

Von Siebleben kam offensiv im ersten Durchgang fast nichts. Die beste Gelegenheit vergab Muhammed Jarju, dessen Kopfball aus kurzer Distanz am Tor vorbeiging. Noch vor der Pause reagierte Hatzky bereits mit einem Doppelwechsel. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Die Gäste ließen nach knapp einer Stunde sogar die große Chance auf den Anschluss liegen, als Lukas Rümpler einen Foulelfmeter neben den Pfosten setzte. Zwar gelang Siebleben wenig später noch das 3:1, doch Hildburghausen hatte die passende Antwort parat. Joker Christoph Peters stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Anschließend kombinierten sich die ebenfalls eingewechselten Yannik Kuhles, Felix Pfeufer und Franz Naumann sehenswert durch, doch Schuchardt verhinderte zunächst einen weiteren Gegentreffer. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kuhles selbst mit dem Treffer zum 5:1 und machte den hochverdienten Heimsieg der Eintracht perfekt.