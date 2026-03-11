Hildburghausen lässt Federn - Verfolger kommen näher

Dabei begann die Begegnung eigentlich nach Maß für den FSV. In der Anfangsphase nutzten die Hausherren eine ihrer ersten Chancen eiskalt aus. Ein Freistoß von der halbrechten Seite brachte die frühe Führung: William Simon legte sich den Ball zurecht und zirkelte ihn mit seinem starken linken Fuß traumhaft in den oberen Winkel. Für den Sieblebener Keeper gab es bei diesem präzisen Schuss nichts zu halten – ein Treffer der Kategorie „Tor des Monats“. Der FSV 06 Eintracht Hildburghausen blieb anschließend effektiv. Nach rund zehn Minuten erhöhte die Mannschaft auf 2:0. Eine kurz ausgeführte Ecke von Jonas Treubig landete bei Sandro Eichhorn. Der nahm den Ball auf, zog quer vor dem Strafraum entlang und schloss plötzlich ab. Der Schuss schlug im langen Eck ein – erneut ein sehenswerter Treffer und scheinbar die komfortable Ausgangslage für die Gastgeber. Doch die SpVgg Siebleben 06 ließ sich davon nicht beeindrucken. Die Gäste waren von Beginn an offensiv ausgerichtet und wurden für ihren Mut schließlich belohnt. Ein weiter Einwurf von Max Löbner segelte in den Strafraum, wo Andreas Jewtschuk am höchsten stieg und per Kopf zum 2:1 verkürzte. Nur wenig später bot sich den Gästen sogar die große Chance zum schnellen Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Julian Fröbe trat zum Elfmeter an – doch FSV-Keeper Julius Geyling wurde zum Helden. Er ahnte die richtige Ecke und parierte den Strafstoß. Aus der folgenden Situation entwickelte sich sogar ein Konter für den FSV 06 Eintracht Hildburghausen. Christoph Peters tauchte frei vor dem Tor auf und hatte das 3:1 auf dem Fuß. Doch der Ball strich am Pfosten vorbei – eine verpasste Gelegenheit, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Kurz vor der Pause kam für den FSV dann noch eine Hiobsbotschaft hinzu: Kapitän Johannes Schelhorn musste mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden. Die letzten Minuten vor dem Seitenwechsel mussten die Gastgeber sogar in Unterzahl überstehen. Beinahe hätte die SpVgg Siebleben 06 diese Phase genutzt, doch erneut war Julius Geyling mit einer starken Parade zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich schließlich ein Spiel auf ein Tor. Siebleben erhöhte den Druck deutlich und setzte die Hildburghausener Defensive immer wieder unter Stress. Besonders die extrem weiten Einwürfe von Max Löbner sorgten für Gefahr – seine Würfe landeten regelmäßig im Zentrum des Strafraums. Die Gastgeber verteidigten mit großem Einsatz. Martin Schleicher rückte nach der Verletzung von Schelhorn in die Innenverteidigung und klärte mehrfach in höchster Not. Doch die Gäste kamen weiterhin zu Chancen, etwa durch Michele Lehmann oder Neo Neugebauer. Der Ausgleich lag in der Luft – und er fiel schließlich auch. In einer unübersichtlichen Situation im Strafraum bekam der FSV 06 Eintracht Hildburghausen den Ball nicht konsequent geklärt. Am Ende landete das Leder bei Johann Reif, der zum 2:2 einschob. Der Treffer fiel zwar erst spät, war angesichts der zweiten Halbzeit jedoch verdient. Während der FSV 06 Eintracht Hildburghausen seine Chancen zur Vorentscheidung ungenutzt ließ, belohnte sich die SpVgg Siebleben 06 für ihren großen Einsatz.