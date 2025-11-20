Hilalspor will höher klettern, Preussen II Schöneberg ärgern

Der FC Internationale geht als Topfavorit mit sechs Punkten Vorsprung und frisch nach der Pokalsensation gegen Oberligist BAK in den 11. Spieltag, doch hinter dem Spitzenreiter lauert ein ganzes Rudel Verfolger: Sportfreunde Johannisthal, Aufsteiger Schöneberg, Berlin Hilalspor, der Friedenauer TSC und der Berliner SV 92 hoffen auf jeden Ausrutscher der Interisti. Unten brennt es lichterloh: BFC Preussen II, Berolina Mitte und Schwarz Weiß Neukölln stehen auf den drei Abstiegsplätzen, Hürtürkel hängt trotz Platz 13 tief mit drin und verliert mit dem Rücktritt von Trainer Abdüssamed Demirel zusätzlich an Stabilität. Ein direkter Aufsteiger, ein weiterer Aufstiegskandidat über die Relegation – und gleich drei Absteiger: Der 11. Spieltag kann die Weichen in beide Richtungen stellen.

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenachten – und der FC Internationale wirkt vor diesem 11. Spieltag unantastbar. Neun Siege, eine Niederlage, 43:9 Tore, 27 Punkte: Die Mannschaft von Trainerduo Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk führt die Landesliga Staffel 1 souverän an und verteidigt am 10. Spieltag die Tabellenführung mit einem konzentrierten 1:0 gegen SV Empor II. Dazu kommt der Pokalrausch: Inter wirft Oberligist BAK sensationell aus dem Pokal und tankt noch mehr Selbstvertrauen. Im Liga-Alltag tragen vor allem die Offensivstars S. Henrich Paya und Gaston Ignacio Nieto das Team – beide stehen bei zwölf Saisontoren und bilden das wohl gefährlichste Sturmduo der Staffel. Der SC Berliner Amateure reist als Tabellenachter mit 14 Punkten an und kommt vom 2:1-Auswärtssieg bei Berolina Mitte, der der Mannschaft von Trainer Edgar Döring Luft im breiten Mittelfeld verschafft. Mit nur 16 Gegentoren gehört die Defensive zu den stabileren der Liga, offensiv verteilen sich die Tore auf mehrere Schultern. Gegen den Topfavoriten braucht Berliner Amateure ein perfektes Auswärtsspiel, während Inter mit dem Blick auf den direkten Aufstiegsplatz den nächsten Pflichtdreier anpeilt, um den Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz zu festigen.

Im Duell zwischen dem 14. und dem 3. der Tabelle prallen Abstiegskampf und Aufstiegseuphorie frontal aufeinander. BFC Preussen II liegt mit acht Punkten tief im Keller und kommt vom 2:2 beim Friedenauer TSC, wo die Mannschaft von Trainer René Wendl Moral zeigt, aber wieder nicht über einen Punkt hinauskommt. Hoffnungsträger bleibt Torjäger Hugo Timur, der mit sechs Treffern einer der gefährlichsten Stürmer der Liga ist, doch defensiv kassiert Preussen bereits 27 Gegentore. Aufsteiger Schöneberg reist dagegen mit breiter Brust an: Die Mannschaft von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya steht mit 21 Punkten auf Rang drei und fegt am 10. Spieltag Hürtürkel mit 6:0 vom Platz. Vorne wirbelt vor allem Salih Uzun, der mit 14 Toren und fünf Assists die Torschützenliste anführt, unterstützt von Spielmacher Yildiray Demir mit acht Treffern und sechs Vorlagen und dem treffsicheren Enes Uzun mit fünf Toren. Schöneberg stellt mit 41 Toren den gefährlichsten Angriff der Liga und geht als klarer Favorit in ein Spiel, in dem Preussen II dringend punkten muss, um nicht früh den Anschluss im Kampf um den Klassenerhalt zu verlieren.

Für Schlusslicht DJK Schwarz Weiß Neukölln wird der 11. Spieltag zur nächsten Mammutaufgabe. Die Mannschaft von Interimstrainer Pascal Maurice Stelter steht mit sechs Punkten auf Rang 16, dem letzten Tabellenplatz, und verliert am 10. Spieltag 1:2 gegen SC Borsigwalde. Elf erzielte Treffer und 22 Gegentore unterstreichen, dass es sowohl offensiv als auch defensiv hakt. Nun kommt mit Sportfreunde Johannisthal ein echter Schwergewichtskandidat in den Kölner Damm: Der Absteiger aus der Berlin-Liga steht mit 21 Punkten und 38:15 Toren auf Platz zwei und ist mit sechs Zählern Rückstand der erste Verfolger von Inter. Die Mannschaft von Trainer Danilo Bethke verpasst am vergangenen Wochenende beim 1:2 bei Berlin Hilalspor die Chance, den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen, bleibt aber eine Torfabrik. Mit Eric Warncke (sieben Tore), Lukas Ferl (sechs Treffer), Patrick Kroll (fünf Tore in nur fünf Spielen) und Yoshua Lüdtke (fünf Treffer) hat Johannisthal gleich vier Spieler in der Torschützenliste und kann jederzeit Spiele entscheiden. Gegen den Aufstiegsanwärter braucht Schwarz Weiß Neukölln eine defensive Meisterleistung und Effizienz vor dem Tor, sonst droht der Kellerplatz noch ungemütlicher zu werden.

Im Duell der Zweitvertretungen trifft der Tabellenzehnte auf den Zwölften – ein klassisches Spiel um die Mittelfeldhoheit, das auch nach unten absichern soll. Der Berliner SC II steht mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 11:23 auf Rang zehn und holt am 10. Spieltag ein 0:0 gegen Aufsteiger Pfeffersport. Die Mannschaft von Trainer Dominique Leitner verteidigt konsequent, hat aber offensiv noch Luft nach oben, was die erst elf Saisontore belegen. SV Empor Berlin II liegt als Zwölfter mit zwölf Punkten knapp dahinter, kommt aber vom undankbaren 0:1 bei Tabellenführer Inter, wo das Team von Trainerduo Cem Tekin und Maximilian Weber lange mithält und nur knapp verliert. Empor kassiert insgesamt 18 Gegentore und bleibt damit defensiv solide, hat aber ähnlich wie der BSC II vorne erst zwölf Treffer auf dem Konto. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg endgültig von der Abstiegszone lösen, in der drei Plätze nach unten direkt in die Bezirksliga führen. Kleinigkeiten, Standards und die Tagesform im Angriff könnten in diesem Duell zweier kompakter Reserveteams den Ausschlag geben.

Im Duell Sechster gegen Siebter geht es mitten im Verfolgerfeld um wichtige Punkte – sowohl Richtung Aufstiegsränge als auch mit Blick auf Sicherheit nach unten. Der Berliner SV 92 steht mit 16 Punkten und einem starken Torverhältnis von 28:19 auf Rang sechs, kassiert aber am 10. Spieltag mit dem 1:2 gegen Aufsteiger SF Charlottenburg-Wilmersdorf einen Rückschlag. Trainer Dennis Linke baut offensiv vor allem auf Torjäger Julius Zauner, der bereits sechs Tore erzielt und sich in der Spitzengruppe der Torjägerliste festsetzt. Der SC Borsigwalde liegt mit 15 Punkten direkt dahinter auf Platz sieben und reist nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Schwarz Weiß Neukölln mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Rogerio De Almeida steht defensiv mit 27 Gegentoren zwar wacklig, hat aber mit Daniel Mpembele Nzongo einen eiskalten Vollstrecker in den eigenen Reihen, der bereits fünf Ligatore auf dem Konto hat. Beide Teams bewegen sich aktuell in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen, wissen aber auch, dass eine Negativserie in dieser engen Liga schnell nach unten ziehen kann. Das Duell verspricht Offensivfußball und könnte ein Schlüsselspiel werden, um die eigene Rolle im Aufstiegsrennen zu definieren.

Hürtürkel steckt als Tabellen-13. mitten im Abstiegskampf – und geht ohne festen Trainer in das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Acht Punkte, 18:27 Tore, dazu das bittere 0:6 am 10. Spieltag gegen Schöneberg: Der BSV Wurzelt im unteren Bereich der Tabelle und verliert zusätzlich an Stabilität, nachdem Trainer Abdüssamed Demirel zurücktritt und die Position aktuell offen bleibt. Hoffnung macht einzig die individuelle Klasse von Angreifer Leopold Antonius Bussmann, der mit fünf Toren zu den besten Torjägern der Liga gehört. Gegner SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 steht als Aufsteiger mit 13 Punkten auf Platz elf und kommt mit dem 2:1-Auswärtssieg beim Berliner SV im Rücken. Die Mannschaft mit dem Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus findet nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten in der neuen Liga immer besser hinein und bringt mit 17 erzielten Toren Offensivqualität mit. Für Hürtürkel ist dieses Heimspiel ein frühes Schlüsselduell im Kampf gegen die drei Abstiegsplätze, während Charlottenburg-Wilmersdorf mit einem weiteren Sieg den Abstand nach unten komfortabel vergrößern und sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen kann.

Hier trifft Aufstiegskandidat auf Abstiegskandidat: Berlin Hilalspor steht als Absteiger aus der Berlin-Liga mit 17 Punkten auf Platz vier, nur vier Zähler hinter den beiden Erstverfolgern Johannisthal und Schöneberg, und mischt damit im Kampf um den Relegationsplatz um den Aufstieg mit. Am 10. Spieltag setzt sich die Mannschaft des Trainerduos Erdin Celen und Murat Akkas mit 2:1 gegen Sportfreunde Johannisthal durch und sendet ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Im Angriff sticht vor allem Torjäger Volkan Neziroglu mit acht Treffern hervor, der Hilalspor in vielen Spielen den Unterschied gibt. Der SV BW Berolina Mitte geht als Tabellenfünfzehnter mit sieben Punkten in die Partie und steht damit auf einem der drei Abstiegsplätze. Das 2:1 gegen SC Berliner Amateure am vergangenen Wochenende bringt der Mannschaft von Trainer Pierre Tänzer zwar neuen Mut, 14 erzielte Tore und 28 Gegentreffer zeigen aber weiter große Baustellen in Offensive und Defensive. Für Hilalspor ist das Heimspiel Pflichtaufgabe im Aufstiegsrennen, für Berolina ein Bonusspiel, in dem jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt Gold wert ist.

