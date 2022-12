Hilalspor unwiderstehlich an der Spitze Kreuzberger weiterhin Tabellenführer der Berlin-Liga

Hilalspor Berlin spielt eine starke Saison in der Berlin-Liga und steht auch nach mehr als einem absolvierten Saisondrittel an der Tabellenspitze.

Am letzten Wochenende waren die Spandauer Kickers zu Gast in Kreuzberg. Am ersten Advent verteilte der Spitzenreiter aber keine Geschenke, sondern nahmen diese dankend an. Nicht nur im Spiel, dass schlussendlich souverän mit 4:1 gewonnen werden konnte, sondern auch im Hinblick auf die Konkurrenten, die immer wieder patzen. Weil der SV Sparta Lichtenberg gegen den TSV Mariendorf mit 3:4 verlor, hat die Mannschaft von Isvan Demir mittlerweile sogar ein Polster von vier Punkte.

Auch an diesem Wochenende, als die Mannschaft den SV Empor Berlin zu Gast hatte, zeigte sie eine souveräne Vorstellung brachte den Sieg nie gefährdend ins Ziel.