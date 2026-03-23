 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Hilalspor schaut nach oben – Hürtürkel trotzt roter Karten

21.Spieltag: Alle Begegnungen der Landesliga-Staffel 1 in der Nachschau

von far · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser
Archiv: Hilalspor in der Berlin-Liga
Archiv: Hilalspor in der Berlin-Liga – Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 21. Spieltag der Landesliga Staffel 1 festigt die Kräfteverhältnisse an der Spitze. Tabellenführer FC Internationale Berlin bleibt ungefährdet, während Verfolger SF Johannisthal ebenfalls überzeugt. Dahinter meldet sich Berlin Hilalspor eindrucksvoll zurück, während im Tabellenkeller wichtige Siege im Abstiegskampf gesammelt werden.

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Sa., 21.03.2026, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
3
1
Abpfiff

Pfeffersport sammelt wichtige Punkte und gewinnt souverän gegen Berolina Mitte. Jonathan Grunert und Carl Rupprich sorgen früh für eine komfortable Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Leandro Ngomane stellt Janek Wieland spät den alten Abstand wieder her.

Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
1
2
Abpfiff

Auch SC Berliner Amateure bleibt auf Kurs und gewinnt auswärts bei Empor II. Nach torloser erster Hälfte treffen Nerzihoua Moussa Kone und Paul Becker im zweiten Abschnitt. Dominik Nogradi gelingt in der Nachspielzeit nur noch der Anschluss.

Gestern, 13:10 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
2
1
Abpfiff

Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich setzt sich BSV Hürtürkel gegen Berliner SC II durch. Am vergangen Spieltag musste das Team von Ugur-Umut Binici drei Herausstellungen hinnehmen. FuPa Berlin berichtet. Kubilay Yilmaz trifft früh, Mehmet Uzuner legt noch vor der Pause nach. In der Nachspielzeit gelingt Eike Barth nur noch der Anschluss.

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
1
1
Abpfiff

Zwischen Schöneberg und Neukölln gibt es keinen Sieger. Samet Sennur bringt die Gastgeber vor der Pause in Führung, ehe Nico Lindner im zweiten Durchgang ausgleicht.

Gestern, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
1
4
Abpfiff

Verfolger SF Johannisthal lässt ebenfalls nichts anbrennen und gewinnt deutlich bei Charlottenburg-Wilmersdorf. Lars Walden bringt die Gäste früh auf Kurs, danach übernimmt Eric Warncke mit zwei Treffern die Hauptrolle. Jonathan Behrend sorgt noch vor der Pause für klare Verhältnisse, während Othman Jamali Idrissi nur zwischenzeitlich verkürzt.

Gestern, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
0
3
Abpfiff

Tabellenführer FC Internationale Berlin bleibt das Maß der Dinge und setzt sich souverän bei BFC Preussen II durch. Luis Driemel bringt die Gäste früh in Führung, kurz vor der Pause erhöht Jascha Robin Wörteler. In der zweiten Hälfte sorgt Nicholas Cartwright Stanley für die Entscheidung.

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
1
5
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen setzt Berlin Hilalspor mit einem klaren Auswärtssieg bei Borsigwalde. Volkan Neziroglu trifft gleich dreifach und entscheidet die Partie früh. Armin Asotic und Mohamad-Ali Chawraba legen im weiteren Verlauf nach, während Marvin Teuber nur noch Ergebniskosmetik betreibt.

Gestern, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
0
1
Abpfiff

BSV 1892 bleibt im oberen Tabellenfeld dran und entscheidet das enge Spiel beim Friedenauer TSC spät für sich. Mateusz Smolarkiewicz sorgt in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer.

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