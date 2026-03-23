Hilalspor schaut nach oben – Hürtürkel trotzt roter Karten

Der 21. Spieltag der Landesliga Staffel 1 festigt die Kräfteverhältnisse an der Spitze. Tabellenführer FC Internationale Berlin bleibt ungefährdet, während Verfolger SF Johannisthal ebenfalls überzeugt. Dahinter meldet sich Berlin Hilalspor eindrucksvoll zurück, während im Tabellenkeller wichtige Siege im Abstiegskampf gesammelt werden.
Pfeffersport sammelt wichtige Punkte und gewinnt souverän gegen Berolina Mitte. Jonathan Grunert und Carl Rupprich sorgen früh für eine komfortable Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschluss durch Leandro Ngomane stellt Janek Wieland spät den alten Abstand wieder her.
Auch SC Berliner Amateure bleibt auf Kurs und gewinnt auswärts bei Empor II. Nach torloser erster Hälfte treffen Nerzihoua Moussa Kone und Paul Becker im zweiten Abschnitt. Dominik Nogradi gelingt in der Nachspielzeit nur noch der Anschluss.
Im direkten Duell im unteren Tabellenbereich setzt sich BSV Hürtürkel gegen Berliner SC II durch. Am vergangen Spieltag musste das Team von Ugur-Umut Binici drei Herausstellungen hinnehmen. FuPa Berlin berichtet. Kubilay Yilmaz trifft früh, Mehmet Uzuner legt noch vor der Pause nach. In der Nachspielzeit gelingt Eike Barth nur noch der Anschluss.
Zwischen Schöneberg und Neukölln gibt es keinen Sieger. Samet Sennur bringt die Gastgeber vor der Pause in Führung, ehe Nico Lindner im zweiten Durchgang ausgleicht.
Verfolger SF Johannisthal lässt ebenfalls nichts anbrennen und gewinnt deutlich bei Charlottenburg-Wilmersdorf. Lars Walden bringt die Gäste früh auf Kurs, danach übernimmt Eric Warncke mit zwei Treffern die Hauptrolle. Jonathan Behrend sorgt noch vor der Pause für klare Verhältnisse, während Othman Jamali Idrissi nur zwischenzeitlich verkürzt.
Tabellenführer FC Internationale Berlin bleibt das Maß der Dinge und setzt sich souverän bei BFC Preussen II durch. Luis Driemel bringt die Gäste früh in Führung, kurz vor der Pause erhöht Jascha Robin Wörteler. In der zweiten Hälfte sorgt Nicholas Cartwright Stanley für die Entscheidung.
Ein echtes Ausrufezeichen setzt Berlin Hilalspor mit einem klaren Auswärtssieg bei Borsigwalde. Volkan Neziroglu trifft gleich dreifach und entscheidet die Partie früh. Armin Asotic und Mohamad-Ali Chawraba legen im weiteren Verlauf nach, während Marvin Teuber nur noch Ergebniskosmetik betreibt.
BSV 1892 bleibt im oberen Tabellenfeld dran und entscheidet das enge Spiel beim Friedenauer TSC spät für sich. Mateusz Smolarkiewicz sorgt in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer.
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