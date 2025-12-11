Hilalspor klettert – Johannisthal patzt, Hürtürkel stürzt ab

Im Nachholpaket des 11. Spieltags der Landesliga Staffel 1 feiert Berlin Hilalspor einen klaren Sieg, BFC Preussen II zwingt Aufstiegskandidat Schöneberg in die Knie, Hürtürkel verliert erneut und Abstiegskandidat SW Neukölln trotzt Johannisthal einen Punkt ab.
BFC Preussen II liefert gegen den Aufstiegsaspiranten aus Schöneberg den Überraschungssieg des Abends. Die Gäste haben über weite Strecken mehr Ballbesitz, finden aber immer wieder ihren Meister in Torhüter Fisch (Regionalliga-Kader), der mehrfach stark pariert und sein Team im Spiel hält. Nach einer guten Stunde fällt die Entscheidung auf kuriose Weise: Ein Eigentor bringt Preussen II in Führung. Schöneberg drückt in der Schlussphase auf den Ausgleich, findet aber weiterhin kein Mittel gegen den starken Fisch. Durch den Dreier klettert Preussen II auf Rang 13, während Schöneberg im Rennen um die Spitzenplätze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen muss
Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld setzt sich Empor II knapp durch. Die Gäste gehen bereits früh in der ersten Halbzeit durch Kammerlander in Führung. Nach dem frühen Rückstand versucht der Berliner SC II, das Spiel zu drehen, kommt aber trotz einiger Ansätze nicht entscheidend zum Abschluss. Empor verteidigt konsequent und bringt den knappen Vorsprung über die Zeit. In der Tabelle schiebt sich Empor II damit auf Platz zwölf, der BSC II bleibt mit nun 17 Punkten dicht davor auf Rang elf.
Abstiegskandidat SW Neukölln trotzt Aufstiegsanwärter Johannisthal ein wichtiges Remis ab. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte ohne Tore nimmt die Partie im Schlussdrittel Fahrt auf. Zunächst sorgt Schmidt für Jubel bei den Neuköllnern und bringt die Gastgeber im letzten Abschnitt in Führung. Johannisthal antwortet jedoch kurz darauf: Ferl gleicht wenige Minuten vor dem Ende aus und sichert seinem Team zumindest einen Zähler. In der Tabelle bleibt Johannisthal Verfolger von Spitzenreiter Internationale, verliert aber im Aufstiegsrennen an Boden. SW Neukölln sammelt im Kampf um den Klassenerhalt einen wertvollen Punkt und steht weiter knapp über der Abstiegszone.
Hürtürkel steckt weiterhin tief im freien Fall. Gegen Charlottenburg-Wilmersdorf 03 liegen die Gastgeber schon im ersten Durchgang deutlich zurück: Zunächst trifft Häger zur Führung der Gäste, wenig später legt Aufschlag den zweiten Treffer nach. Nach der Pause erhöht Idrissi für SF Charlottenburg-Wilmersdorf noch vor Beginn der Schlussphase auf 0:3. Hürtürkel gelingt durch Yilmaz zwar noch der Anschlusstreffer, doch an der Niederlage ändert das nichts mehr. In der Tabelle bleibt Hürtürkel mit neun Punkten auf einem Abstiegsplatz hängen, während die Charlottenburger ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen und nun als Neunter geführt werden.
Berlin Hilalspor setzt seinen Vormarsch in Richtung Spitzengruppe eindrucksvoll fort. Schon in den ersten Minuten bringt Wahabou die Gastgeber in Führung. Kurz darauf erhöht Diken, ehe Yilmaz noch im ersten Abschnitt auf 3:0 stellt. Nach dem Seitenwechsel verwaltet Hilalspor das Spiel und setzt durch Neziroglu im letzten Drittel den vierten Treffer oben drauf. Berolina Mitte findet offensiv kaum statt und bleibt ohne Torerfolg. Mit dem klaren Sieg steht Hilalspor nun bei 27 Punkten und rückt bis auf zwei Zähler an die Aufstiegsplätze heran. Berolina Mitte bleibt Tabellenletzter und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf.
