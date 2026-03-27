 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Hilalspor erwartet Inter – Johannisthal empfängt Hürtürkel

Landesliga-Staffel 1: Alle Begegnungen des 16.Spieltag in der Übersicht

von far · Heute, 12:11 Uhr · 0 Leser
Die Wiener Straße ist Austragungsort von Hilalspor
Die Wiener Straße ist Austragungsort von Hilalspor – Foto: Frank Arlinghaus

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 16. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 (Nachholspieltag) steht ganz im Zeichen klarer Konstellationen: Titelkampf an der Spitze, Verfolgerduelle im oberen Drittel und direkte Abstiegsduelle im Tabellenkeller

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Morgen, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
14:30

Empor steht als 13. mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu halten. Schöneberg rangiert als Aufsteiger solide auf Platz 8 im Mittelfeld. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, doch Empor kämpft um jeden Zähler – ein unangenehmes Auswärtsspiel für Schöneberg.

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
12:00

Die Rollen sind klar verteilt: Neukölln steht auf einem direkten Abstiegsplatz (15.) und braucht jeden Punkt. Der Berliner SV 92 hingegen mischt als Vierter oben mit und will weiter Druck auf die Top 3 ausüben. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
13:00

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen aufeinander. Der Neunte empfängt den Zehnten – beide Teams stehen im Mittelfeld, aber noch nicht komplett sorgenfrei. Wer hier gewinnt, kann sich weiter stabilisieren. Ein enges und umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

So., 29.03.2026, 11:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
11:30

Ein direktes Duell im oberen Mittelfeld: Der Sechste empfängt den Fünften. Beide Teams haben noch Anschluss an die Spitzengruppe und wollen den Druck nach oben aufrechterhalten. Es ist ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden.

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
13:30

Topspiel des Spieltags: Der Dritte fordert den Tabellenführer. Hilalspor will den Abstand zur Spitze verkürzen und sich im Aufstiegsrennen behaupten. Internationale führt die Liga souverän an und hat den direkten Aufstieg fest im Blick. Ein richtungsweisendes Duell im Titelkampf.

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
12:00

Borsigwalde belegt Platz 7 und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Preussen II steht auf Rang 11 und hat noch keinen komfortablen Abstand nach unten. Für die Gäste ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, während Borsigwalde mit einem Sieg weiter nach oben schielen kann.

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
14:00

Johannisthal steht als Zweiter klar im Aufstiegsrennen und will den Druck auf Spitzenreiter Internationale hochhalten. Hürtürkel belegt Rang 12 und braucht Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Die Favoritenrolle liegt deutlich bei den Gastgebern.

So., 29.03.2026, 12:05 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
12:05

Abstiegskampf pur: Der Tabellenletzte trifft auf den 14. und damit auf einen direkten Konkurrenten. Berolina Mitte braucht dringend Punkte, um überhaupt noch Hoffnung zu haben. Der Berliner SC II will sich mit einem Sieg Luft verschaffen. Ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“.

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