Hilalspor erwartet Inter – Johannisthal empfängt Hürtürkel

Die Wiener Straße ist Austragungsort von Hilalspor – Foto: Frank Arlinghaus

Der 16. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 (Nachholspieltag) steht ganz im Zeichen klarer Konstellationen: Titelkampf an der Spitze, Verfolgerduelle im oberen Drittel und direkte Abstiegsduelle im Tabellenkeller

Empor steht als 13. mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu halten. Schöneberg rangiert als Aufsteiger solide auf Platz 8 im Mittelfeld. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, doch Empor kämpft um jeden Zähler – ein unangenehmes Auswärtsspiel für Schöneberg.

So., 29.03.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln Berliner SV 92 BSV 1892 12:00 PUSH

Die Rollen sind klar verteilt: Neukölln steht auf einem direkten Abstiegsplatz (15.) und braucht jeden Punkt. Der Berliner SV 92 hingegen mischt als Vierter oben mit und will weiter Druck auf die Top 3 ausüben. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen aufeinander. Der Neunte empfängt den Zehnten – beide Teams stehen im Mittelfeld, aber noch nicht komplett sorgenfrei. Wer hier gewinnt, kann sich weiter stabilisieren. Ein enges und umkämpftes Spiel ist zu erwarten.

Ein direktes Duell im oberen Mittelfeld: Der Sechste empfängt den Fünften. Beide Teams haben noch Anschluss an die Spitzengruppe und wollen den Druck nach oben aufrechterhalten. Es ist ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten, in dem Kleinigkeiten entscheiden.

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr Berlin Hilalspor Hilalspor FC Internationale Berlin FC Inter 13:30 PUSH

Topspiel des Spieltags: Der Dritte fordert den Tabellenführer. Hilalspor will den Abstand zur Spitze verkürzen und sich im Aufstiegsrennen behaupten. Internationale führt die Liga souverän an und hat den direkten Aufstieg fest im Blick. Ein richtungsweisendes Duell im Titelkampf.

Borsigwalde belegt Platz 7 und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Preussen II steht auf Rang 11 und hat noch keinen komfortablen Abstand nach unten. Für die Gäste ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, während Borsigwalde mit einem Sieg weiter nach oben schielen kann.

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Johannisthal Johannisthal BSV Hürtürkel Hürtürkel 14:00 PUSH

Johannisthal steht als Zweiter klar im Aufstiegsrennen und will den Druck auf Spitzenreiter Internationale hochhalten. Hürtürkel belegt Rang 12 und braucht Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Die Favoritenrolle liegt deutlich bei den Gastgebern.

So., 29.03.2026, 12:05 Uhr SV BW Berolina Mitte 49 Berolina Berliner SC Berliner SC II 12:05 PUSH