Hilals Top-Transfer: Messi und Ronaldo waren Gegenspieler

Landesligist Hilalspor hat sich die Dienste vom ungarischen Ex-Nationalspieler Krisztián Vadócz gesichert. Der 40-jährige bringt Champions-League-Erfahrung aus Asien, 42 Länderspiele für Ungarn und Erinnerungen an Duelle mit Messi und Ronaldo aus der ersten spanischen Liga mit. Das gibt Vereinspräsident Adnan Tuc gegenüber FuPa Berlin bekannt. Er soll wohl schon am Samstag gegen Hürtürkel eingesetzt werden

Es ist eine Verpflichtung, die in der Berliner Landesliga für Aufsehen sorgen wird: Hilalspor Berlin hat den ungarischen defensiven Mittelfeldspieler Krisztián Vadócz verpflichtet. Mit 40 Jahren bringt der Routinier nicht nur Erfahrung, sondern auch eine außergewöhnliche Vita mit.

Seine Vereinslaufbahn führte ihn quer durch Europa und die Welt: Stationen in Frankreich, Schottland, den Niederlanden, Dänemark, Australien, Indien, Hongkong und Uruguay prägen seine Fußballreise. Die wohl größten Momente erlebte er zwischen 2008 und 2011 bei CA Osasuna in der spanischen La Liga. Dort traf er regelmäßig auf Weltstars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, gegen die er mit dem Klub packende Duelle austrug.

Vadócz begann seine Karriere bei Budapest Honvéd und spielte sich früh in die ungarische Nationalmannschaft. Insgesamt absolvierte er 42 Länderspiele und stand unter anderem 2010 in einem Testspiel gegen Deutschland auf dem Platz – damals noch mit Miroslav Klose als Gegner im Sturmzentrum.

In den letzten Jahren war Vadócz weiterhin als Weltenbummler aktiv – unter anderem für mehrere internationale Vereine. Zuletzt in Finnland. Nun zieht es ihn nach Berlin, wo er bei Hilalspor sportlich noch einmal angreifen und gleichzeitig als erfahrener Leitwolf im zentralen defensiven Mittelfeld wirken soll.

Krisztián Vadócz soll wohl schon bei Hürtürkel eingesetzt werden, so Vereinspräsident Adnan Tuc

Morgen, 14:15 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel Berlin Hilalspor Hilalspor 14:15 PUSH

