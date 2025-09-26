Hilals Top-Transfer: Messi und Ronaldo waren Gegenspieler

Landesligist Hilalspor hat sich die Dienste vom ungarischen Ex-Nationalspieler Krisztián Vadócz gesichert. Der 40-jährige bringt Champions-League-Erfahrung aus Asien, 42 Länderspiele für Ungarn und Erinnerungen an Duelle mit Messi und Ronaldo aus der ersten spanischen Liga mit. Das gibt Vereinspräsident Adnan Tuc gegenüber FuPa Berlin bekannt. Er soll wohl schon am Samstag gegen Hürtürkel eingesetzt werden
Es ist eine Verpflichtung, die in der Berliner Landesliga für Aufsehen sorgen wird: Hilalspor Berlin hat den ungarischen defensiven Mittelfeldspieler Krisztián Vadócz verpflichtet. Mit 40 Jahren bringt der Routinier nicht nur Erfahrung, sondern auch eine außergewöhnliche Vita mit.
Vadócz begann seine Karriere bei Budapest Honvéd und spielte sich früh in die ungarische Nationalmannschaft. Insgesamt absolvierte er 42 Länderspiele und stand unter anderem 2010 in einem Testspiel gegen Deutschland auf dem Platz – damals noch mit Miroslav Klose als Gegner im Sturmzentrum.
Seine Vereinslaufbahn führte ihn quer durch Europa und die Welt: Stationen in Frankreich, Schottland, den Niederlanden, Dänemark, Australien, Indien, Hongkong und Uruguay prägen seine Fußballreise. Die wohl größten Momente erlebte er zwischen 2008 und 2011 bei CA Osasuna in der spanischen La Liga. Dort traf er regelmäßig auf Weltstars wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, gegen die er mit dem Klub packende Duelle austrug.
In den letzten Jahren war Vadócz weiterhin als Weltenbummler aktiv – unter anderem für mehrere internationale Vereine. Zuletzt in Finnland. Nun zieht es ihn nach Berlin, wo er bei Hilalspor sportlich noch einmal angreifen und gleichzeitig als erfahrener Leitwolf im zentralen defensiven Mittelfeld wirken soll.
Krisztián Vadócz soll wohl schon bei Hürtürkel eingesetzt werden, so Vereinspräsident Adnan Tuc
So wurde der Transfer auf Social Media angekündigt:
Hier soll Krisztián Vadócz schon eingesetzt werden
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 1
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!