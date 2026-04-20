Hilal-Maroc-Rückzug: Mannschaft erfährt es aus den Medien Tabellendritter stellt Spielbetrieb ein – Team kritisiert Kommunikation scharf. von red · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ayhan Gündüz

Die Nachricht vom Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim schlug am Wochenende ein wie eine Bombe. Doch während die Konkurrenz bereits die bereinigte Tabelle studiert, herrscht bei den unmittelbar Betroffenen Fassungslosigkeit. In einer gemeinsamen Stellungnahme via Instagram macht die Mannschaft ihrem Ärger nun Luft: Von dem plötzlichen Aus ihres Teams erfuhren die Spieler nicht etwa in der Kabine, sondern aus den sozialen Medien.

Es ist eine Entwicklung, die den Amateurfußball im Rhein-Erft-Kreis erschüttert. Nach dem BC Viktoria Glesch-Paffendorf zieht nun der nächste hochkarätige Klub die Reißleine. Hilal-Maroc Bergheim, bis dato stolzer Tabellendritter mit 43 Punkten aus 13 Siegen, ist ab sofort Geschichte im laufenden Spielbetrieb. Was sich bereits am vergangenen Mittwoch durch das Nichtantreten im Kreispokal gegen den SV Weiden andeutete, ist nun Realität. Der sportliche Erfolg, der die Mannschaft bis in die Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen brachte, wird durch die Annullierung aller bisherigen Partien komplett entwertet. Doch was sich hinter den Kulissen abgespielt haben muss, lässt tief blicken. In einem am Sonntagnachmittag veröffentlichten Statement der Mannschaft wird deutlich, wie tief der Graben zwischen der sportlichen Führung und dem Kader offenbar war. Die Spieler betonen, dass sie bis zuletzt bereit gewesen seien, die Saison sportlich fair zu Ende zu bringen.

"Entscheidung schwer nachzuvollziehen" "In den letzten Stunden haben uns von vielen Seiten zahlreiche Nachrichten erreicht, weshalb wir uns entschieden haben, dieses kurze gemeinsame Statement zu veröffentlichen. Heute hat unser Trainer die Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen. Für uns ist diese Entscheidung sehr schade und nur schwer nachzuvollziehen, da wir sportlich noch in Reichweite eines möglichen Aufstiegs standen und die Saison als Team gerne regulär zu Ende gespielt hätten. Bis zuletzt haben wir trotzdem versucht, weiterhin zu den Spielen anzutreten", so die Mannschaft in ihrer Stellungnahme. Besonders der Umgang mit den Spielern sorgt für Kopfschütteln. Während offizielle Kanäle und das Internet bereits über das Ende berichteten, blieb es in der internen Kommunikation offenbar totenstill. Das Team zeigt sich von diesem Vorgehen menschlich enttäuscht.